Cadet Olivia Verbiest (KAVR) pakt zilver op BK

De voorbije zomer maakte de 13-jarige Olivia Verbiest van KAVR furore in de stratenlopen van vijf kilometer van het Movement Criterium. Momenteel doet zij het erg goed in de CrossCup en onlangs pakte ze ook de zilveren medaille op het BK bij de eerstejaars cadetten meisjes.

“Het Movement Criterium bestaat uit acht stratenlopen van vijf kilometer in Oostende, Oudenburg en Mariakerke. Ik werd eindwinnares bij de meisjes/vrouwen door alle acht wedstrijden te winnen. Grappig was wel dat ik als trofee een beker kreeg waarop ‘Eerste plaats heren’ stond”, lacht Olivia Verbiest.

“Mijn beste prestatie van het zomerseizoen liet ik optekenen op een 1.000 meter in Lier. Ik finishte er als tweede in een nieuw persoonlijk record van 3’04”50. Het winterseizoen loopt ook erg goed. In de openingswedstrijd van het EnergyVision Crosscup Criterium in Berlare vormde ik samen met Margaux Duprez en Noor De Witte de eerste cadettenmeisjesploeg van KAVR. We eindigden op een mooie negende plaats op 65 deelnemende teams. In Roeselare kregen wij een heel snelle start. Na een vijfhonderd meter vormde zich een kopgroep van zes atletes. Halverwege de wedstrijd besloot ik te versnellen en de leiding te nemen, waardoor de kopgroep gehalveerd werd. Uiteindelijk eindigde ik in een felle eindsprint als derde. De Nederlandse kampioene Valerie Van Keulen won voor Marie-Alix Bonassi van Atletiekclub Zuid-West Vlaanderen. Ik was ontzettend blij met deze prestatie, want ik eindigde als eerste eerstejaarscadet. Bij de cadetten meisjes lopen wij met twee geboortejaren samen, waardoor ik ook moet opboksen tegen meisjes die al een jaartje meer ervaring in deze categorie hebben”, aldus de leerlinge Grieks-Latijn aan de Sint-Pietersschool in Gent.

“Op het BK in Hulshout bij de eerstejaarscadetten nam ik direct het initiatief, want ik voelde me super. Er vormde zich een kopgroep van zes atletes, die in de loop van de wedstrijd werd uitgedund tot ik enkel met Fien Van Hollebeke (FLAC) overbleef. Op vijfhonderd meter van de aankomst kon ik haar tempo niet meer bijhouden. Ik eindigde op een 25-tal meter van Fien, maar ben toch heel blij met mijn zilveren medaille! Toen later op de dag mijn idool Jana Van Lent zich tot Belgisch kampioen bij de seniores vrouwen kroonde was mijn dag helemaal goed”, glundert Olivia, die later graag sportarts wil worden. (FD)