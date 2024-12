Bruggenloop schenkt 500 euro aan De Sprong en Team Next

Traditiegetrouw gaat de opbrengst van de Bruggenloop Kortrijk naar goede doelen. Dat is ook dit jaar het geval. De Bruggenloop klokte dit jaar af op 1.235 deelnemers. “Een mooie prestatie”, aldus Peter Bossuyt van het bestuur. De Kortrijkse school De Sprong mocht 500 euro ontvangen. “De Sprong is een school voor buitengewoon onderwijs, die leerlingen tussen 6 en 13 jaar alle kansen biedt om hun talenten te ontwikkelen. We zijn erg dankbaar”, zegt directeur Els Cosaert. Er was ook 500 euro voor Team Next. “Dat is een sportproject voor en door (ex-)kankerpatiënten die streven naar een duurzaam aanbod van verschillende disciplines sport zoals lopen, fietsen, zwemmen. Ook wij zijn dankbaar”, zegt Nathalie Allaert. (Peter Van Herzeele/foto Johan Sergyssels)