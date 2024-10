Blunderende jury laat atletes ronde te weinig lopen tijdens CrossCup Roeselare

De lange cross bij de vrouwen is zondag helemaal in het honderd gelopen tijdens de CrossCup in Roeselare. De jury liet de atletes een ronde te weinig lopen met pure chaos tot gevolg.

De ene atlete vertrouwde blind op de telling van de jury en zette een eindsprint in, de andere hield nog krachten achter de hand voor de laatste ronde – die er nooit kwam. Het was de Britse Jessica Gibbon die als eerste over de finish kwam, voor de Nederlanders Ineke van Koldam en Jasmijn Lau. Roxane Cleppe was als vierde de beste Belgische voor Victoria Warpy en Eline Dalemans. Die laatste was furieus omdat ze uit ging van een ronde extra. Verschillende atletes overwegen een klacht, dus het zal nog even duren tot de uitslag officieel is.

In het CrossCup-klassement gaan Roxane Cleppe en Eline Dalemans nu gedeeld aan de leiding. De derde manche volgt op 17 november met het BK veldlopen in Hulshout, dat tevens als selectiewedstrijd geldt voor het EK in Antalya.

Goede dag

Cleppe klaagde niet over de ingekorte wedstrijd. “Ik ben tevreden. Voor mij was het een goede dag, ondanks de ronde te weinig”, benadrukt ze. “Eigenlijk voelde ik me vorige week in Berlare beter, maar op het BK over drie weken hoop ik frisser te zijn en mijn beste vorm te bereiken.”

Van het BK in Hulshout mogen de eerste vier naar het EK veldlopen in Antalya, maar daar verschijnen ook grotere namen als Lisa Rooms, Chloé Herbiet, Juliette Thomas en Jana Van Lent aan de start. “De grootste namen waren er hier niet bij, dus ik denk dat dit weinig zegt over de krachtverhoudingen voor het BK, maar het doet wel gewoon deugd om hier als eerste Belgische te eindigen”, zegt Cleppe. “In Hulshout ga ik proberen het EK te halen, want wie niet waagt niet wint, maar ik realiseer mij dat het heel erg moeilijk gaat worden.”

Cleppe voelde wel dat de rondetelling mis was gelopen in Roeselare. “Ik was mij bewust van het feit dat er iets niet klopte bij de organisatie. Op mijn horloge zag ik dat het helemaal niet kon dat we ons al in de laatste ronde bevonden, maar ik heb toch maar een eindspurt ingezet omdat ik inzag dat de laatste ronde niet gelopen zou worden.”