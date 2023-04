Björn Verpoorte loopt voor de eerste keer de marathon van Rotterdam: “Ik was sportief, maar te zwaarlijvig”

Een pak provinciegenoten met Koen Naert als bekendste staan op zondag 16 april aan de start van de marathon in Rotterdam. Björn Verpoorte, inspecteur bij de Oostendse politie, verloor de voorbije jaren 35 kilo om zijn doel te bereiken en hoopt er zijn persoonlijke besttijd te verbeteren.

Björn Verpoorte (41) uit Lombardsijde werd vorige maand in Gentbrugge voor de derde keer Belgisch kampioen halve marathon voor atleten binnen de politiediensten. “Na een periode bij Defensie ben ik nu een jaar bij de PZ Oostende”, opent hij. “Het lopen trok mij op latere leeftijd aan. Pas in 2018 sloot ik mij bij mijn eerste club aan: MACW. Ik was sportief, maar eigenlijk altijd te zwaarlijvig. Ook tijdens mijn jeugd had ik overgewicht. Ik woog bijna altijd 90 kg, met als hoogtepunt 103 kg. Omdat ik voelde dat ik een ongezonde levensstijl aan het kweken was en uit schrik dat ik nog zwaarder zou worden, maakte ik een ommekeer in mijn leven. Ook al omdat ik mijn moeder verloor aan kanker ging er bij mij een lichtje branden.”

Benny Fischer

Verpoorte werkte aan zijn gewicht, zijn levenskwaliteit. Hij begon aan een traag tempo te lopen, minder dan 10 kilometer per uur. Met die ervaring ging hij na het recreatieve naar het competitieve, met onder meer een deelname aan het Oostends Loopcriterium. “Ik liet lactaattesten doen. Aan de hand daarvan bleek dat er een marathonloper in mij zat, met een tijd van 2u25. Ik woog toen nog 85 kg en geloofde dat niet echt. Ik voerde mijn trainingen verder op en liet mij uiteindelijk begeleiden door trainer-atleet Benny Fischer, met de vraag het maximum uit mezelf te halen. Sindsdien stelt Benny mijn schema’s op. Mijn tijden en prestaties werden beter, met zelfs podiumplaatsen op diverse wedstrijden. Nu ben ik op een punt dat ik er alles wil voor doen.”

De atleet, ondertussen aangesloten bij Hermes Club Oostende, laat zich verder begeleiden door een diëtist, Tom Vandenbussche uit Zedelgem. “Ik weeg nu 69 kg met een vetpercentage van 6,5 procent. Eind 2020 wou ik in Eindhoven mijn eerste marathon doen. Door corona heb ik toen met twee andere atleten een route uitgestippeld in het hinterland. Op Strava was dit voor mij in 2u43. Van daaruit kwam het idee om de Hinterlandrun te organiseren. Met Team Fischer hebben we dit nu twee keer gedaan. Eind 2021 liep ik de marathon in Eindhoven in 2u40, als derde in mijn leeftijd. Vier maanden later volgde Sevilla, in 2u35. Vorig jaar wilde ik opnieuw naar Eindhoven voor het BK, alsook voor het EK Politie, maar zes weken ervoor raakte ik geblesseerd.”

Persoonlijk record

Beide marathontijden en een Scandinavisch runenteken voor doorzettingsvermogen sieren als tattoo Björns arm. Ondertussen coacht hij binnen een flexi-job atleten in een gym en beseft hij dat zijn marge nog hoger ligt. Daar is hij nu volop mee bezig. “Bij de politie heb ik wisselende uren en interventie. Mijn ploeg en het beleid staat achter mij. De laatste weken kreeg ik geen nachtdiensten. Ik ga ’s morgens vroeg lopen en ’s avonds, soms laat na een lange werkdag. Zo heb ik vanmorgen 26 kilometer op de piste gedaan. Maar ik neem de nodige rust. Dit kost tijd en planning. Ook mijn voeding staat allemaal uitgeschreven.”

Zondag trekt de marathonloper naar Rotterdam met als doel om er in 2u32 te finishen. “Ik ben benieuwd hoe mijn verandering in levensstijl zich daar gaat vertalen, om mijn persoonlijk record met drie minuten scherper te stellen om in 2024 aan de marathon van Tokio te kunnen deelnemen.”

Kinderkankerfonds

Twee wedstrijden geleden koppelde Björn zijn deelname aan een goed doel. “Voor 10 euro kan iedereen een gokje wagen op mijn eindtijd. De opbrengst gaat volledig naar het Kinderkankerfonds.”

Na Rotterdam wil de atleet nog verder carrière maken. “Die wedstrijd van zondag gaat veel uitwijzen. In het najaar gaat het dan richting het BK, in Eindhoven of Valencia. Ook de Abbott World Marathon Majors, met de zes grootste marathons ter wereld, blijft een doel”, besluit Verpoorte die in jiujitsu binnenkort een zwarte gordel wil behalen.

Björn Verpoorte loopt in Rotterdam voor het goede doel. Deelnemen aan en pronostiek kan door 10 euro te storten op BE90 7555 8557 7232, met als mededeling je naam en Björns geschatte eindtijd in uren, minuten en seconden.