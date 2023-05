Atletiekpiste Sport Vlaanderen in Assebroek krijgt na BK totaalrenovatie

De atletiekpiste van Sport Vlaanderen in Assebroek wordt grondig gerenoveerd. Stad Brugge trekt daar het nodige geld voor uit. “Dit stond al jaren op ons verlanglijstje. Bij elke meeting die hier plaatsvindt, is er immers wel commentaar”, aldus voorzitter Frank Verhelst van Olympic Brugge.

“De huidige piste dateert van 1989 en is aan vernieuwing toe. De piste wordt druk gebruikt door onze Brugse sportverenigingen en in het bijzonder door Olympic Brugge en Sodibrug. Een nieuwe, degelijke piste vormt bovendien een meerwaarde voor deze sportsite en biedt mogelijkheden om ook in de toekomst te mikken op nationale of zelfs internationale wedstrijden of kampioenschappen binnen de vele disciplines van de atletiek”, weet schepen van Sport Franky Demon.

“Het Belgisch kampioenschap atletiek vindt deze zomer nog plaats op de piste, maar daarna willen de stad en Sport Vlaanderen werk maken van de renovatie. De huidige staat van de piste voldoet niet langer aan de standaarden om trainingen, wedstrijden of kampioenschappen van hoog niveau te laten plaatsvinden. De piste wordt in dezelfde configuratie behouden, maar krijgt een totaalrenovatie.”

Cofinanciering

De renovatie is een cofinanciering tussen Stad Brugge en Sport Vlaanderen. De totale renovatie van de atletiekpiste wordt geraamd op 2.200.000 euro. Omdat 83,86% van de gebruiksuren van de piste benut wordt door Brugse sportverenigingen en slechts 16,14% door Sport Vlaanderen zal de stad Brugge 1.844.920 euro investeren in de piste en Sport Vlaanderen 355.080 euro.

Stad Brugge zal allicht toch niet zo diep in de buidel moeten tasten, meent schepen Demon. “Het stadsbestuur bereidt een subsidiedossier voor, waarmee een groot aandeel van die investeringen gerecupereerd moet worden. Volgens de eerste inschattingen komt de atletiekpiste van Stad Brugge in aanmerking voor subsidieerbare kosten van 1.400.000 euro. Onder voorbehoud van de toekenning van de subsidie, wordt het stadsaandeel finaal op ongeveer 1.004.920 euro geraamd.”

Klaar tegen zomer 2024

Binnenkort wordt de overheidsopdracht gepubliceerd. Via een minicompetitie wordt een aannemer aangeduid voor de uitvoering van de werkzaamheden. De bedoeling is de werkzaamheden voor eind van dit jaar te starten om dan de nieuwe piste tegen de zomer van 2024 in gebruik te kunnen nemen.

“De vernieuwing van de atletiekpiste betekent een forse investering in onze Brugse sportinfrastructuur, want wij nemen van dat bedrag het gros op. De Brugse verenigingen, onder meer Olympic Brugge en Sodibrug, zijn de belangrijkste gebruikers van de piste. We kunnen hen niet in de kou laten staan. Dat we daarbij kunnen rekenen op de steun van Sport Vlaanderen, is heel mooi. Via de investeringscampagne ‘sportspurt’ hopen we extra middelen te verzamelen om deze renovatie zo optimaal mogelijk uit te voeren”, geeft schepen Demon nog mee. (CGRA)