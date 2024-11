Atletiek Beweging Marke organiseert veldloop op 11 november: “Een jaarlijkse traditie”

Op maandag 11 november organiseert AB Marke al voor de 65ste keer de Cross van Marke. Dit is een wedstrijd voor niet-aangeslotenen en leden van W. VL. V. T. A. V.

De veldloop, georganiseerd door joggingclub Atletiek Beweging Marke, gaat door aan het Olympiadeplein vanaf 14 uur. Dit is de 8ste wedstrijd van het veldloopcriterium voor Vrije Sporters. “We verwachten ongeveer 250 deelnemers”, vertelt medeorganisator Marnix Vandepitte (68).

“We zijn sterk afhankelijk van het weer. We voorzien een snelle omloop die volledig op het Olympiadeplein zal doorgaan. Dit is voor ons een jaarlijkse traditie die we in ere willen houden. Iedere deelnemer ontvangt een bonnetje waarmee hij 15 minuten na zijn wedstrijd een prijs kan afhalen. De eerste drie per categorie ontvangen een herinnering op het podium. Er zijn 19 reeksen, waaronder onze sponsorloop ten voordele van 11.11.11.”

Jeugd

“Ons voornaamste doel is de jeugd laten proeven van wedstrijdjes lopen. We willen hen stimuleren om met deze mooie sport door te gaan. We tellen maar liefst 110 jeugdlopertjes bij de club. In totaal zijn we goed voor 216 leden. De gemiddelde opkomst van onze jeugd op de trainingen is 80 procent. Daar zijn we trots op. Jammer genoeg zijn de mogelijkheden op het Olympiadeplein beperkt. Er is plaatsgebrek en een tekort aan trainers.”

Verlengd weekend

“We sporen al onze leden aan om mee te doen aan de veldloop. Dit is geen gemakkelijke opdracht omdat het een verlengd weekend is. Velen trekker eropuit. De voorbereidingen van deze veldloop, daar zijn we met vijf mensen al een goeie maand aan bezig. Het is er sinds corona niet makkelijker op geworden. Sponsors zijn moeilijker te vinden en alles is duurder geworden. Inschrijven kan je doen op onze site www.abmarke.be. Ook de dag zelf kan je nog een startbewijs bemachtigen.”