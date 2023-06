Atlete Femke Deleu (FLAC Hoppeland) bezig aan sterke campagne: “Trainster is Lindsey De Grande”

De atletiekmicrobe stroomt duidelijk door de aderen ten huize Deleu. Niet alleen oudste zus Ilke is succesvol, ook Femke boekte de voorbije weken mooie resultaten.

Femke won onlangs de Mondi Run. “Dat was op de 7 kilometer in een tijd van 24’48’’. Ik won toen voor mijn zus Ilke”, vertelt de Zonnebeekse. “Ook vorig jaar won ik en nu mikte ik opnieuw op het podium. Het is heel leuk om een stratenloop te winnen die door de eigen club georganiseerd wordt. Ik stapte in 2019 over naar FLAC Hoppeland, samen met zus Ilke.”

Piste

De 21-jarige atlete is nu bezig aan de laatste fase van haar opleiding orthopedagogie. “Ik diende nu mijn bachelorproef in en zal nog stage lopen. Binnenkort doe ik mee aan enkele pistewedstrijden. Mijn specialisatie zijn de langere afstanden 3.000 en 5.000 meter. Op 1 juli wil ik een 5.000 lopen op de piste in Poperinge. Mijn PR op de 3.000 is 10’17”, op de 5.000 18’27” en dit jaar scherpte ik mijn besttijd op de 10.000 aan met 38’45”. Hopelijk kan ik de komende weken mijn PR’s nog scherper stellen. Ik hoop naast Poperinge nog nationale wedstrijden en Flanders Cup-wedstrijden mee te pikken. Misschien volgt ook het BK nog.”

75 km per week

Verder betwist ze net als Ilke het Houtlandcriterium. “Vorig jaar stonden we samen op het podium. Ik zie Ilke niet als een concurrente, we komen heel goed overeen op en naast de piste. Qua trainingsschema loop ik ongeveer zes keer per week, wedstrijd inbegrepen. Ik train zo’n 70 à 75 kilometer per week, voornamelijk in Zonnebeke. Maar ook een intervaltraining en groepsloop in Poperinge horen vaak in het schema. Het is mooi meegenomen dat ik het graag doe, want het is best pittig. Ik word deskundig begeleid door de bekende atlete Lindsey De Grande. Het is heel fijn samenwerken en ik leer veel bij van haar.” (API)