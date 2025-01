Arne Vergison als provinciaal kampioen naar het VK indoor in Gent: “In groep trainen biedt voordelen”

Arne Vergison maakte de overstap van AC Beernem naar Houtland AC en trekt met zijn provinciale titel op de 800 meter naar het Vlaams kampioenschap indoor van komende zondag 26 januari in Gent.

Arne Vergison (22) uit Assebroek heeft in zijn voorbereiding op het Vlaams kampioenschap rekening moeten houden met een examenperiode voor zijn opleiding kinesitherapie aan de KU Leuven. “Zaterdag, daags voor het kampioenschap, heb ik mijn laatste examen”, vertelt hij.

“Hopelijk ben ik voldoende uitgerust om fris aan de start te staan. De voorbije jaren ondervond ik dat studeren, zeker naar de laatste week toe, er flink inhakt. Zowel fysiek als mentaal. Het lijkt dit keer nog mee te vallen en hopelijk kan ik zondag voor een mooie wedstrijd zorgen.”

Eindsprint

Op het voorbije PK was de 800 meter alvast een spectaculaire race. Ruben Cornelus (OB) leek van bij de start op weg naar de titel, maar dat was zonder Arne gerekend. Met een felle eindsprint ging hij finaal nog over zijn stadsgenoot. Vergison finishte in 1’52”48, Cornelus in 1’53”00. “Ik verwacht zondag opnieuw een duel tussen ons twee en ook Aaron Botterman van Meetjesland. Hij en Ruben worden wellicht mijn twee grootste concurrenten. We zijn met ons drie aan elkaar gewaagd. In principe zijn zij qua besttijd allebei iets sneller, maar als ik mijn wagonnetje kan aanhaken zit er op het einde misschien nog iets in.”

Arne Vergison is sinds september vorig jaar actief bij een nieuwe club. Hij ruilde AC Beernem voor Houtland AC. “Ik kwam vorige zomer tot het besef dat in groep trainen een voordeel kon bieden. Het draaide niet zo goed. Ik had minder vertrouwen, ook deels door de training, helemaal alleen. Ik geraakte in een negatieve spiraal en de wedstrijden sloegen tegen.”

Papa gevolgd

Andy Inghelbrecht van Houtland contacteerde Arnes papa Johnny Vergison om in Torhout bijkomende trainer te worden, in combinatie met Beernem. “Ik ben mijn papa dan gevolgd. Het leek mij een mooie opportuniteit om met enkele sterke atleten daar te kunnen meetrainen.” (ACR)