Ann-Sophie Duyck verschijnt zaterdag aan de start op de Vreugderun: “Ik kan nu genieten en loslaten”

Op zaterdag 24 september staat voor de twintigste keer de Vreugderun in Hulste op het programma. Dit is de zesde en tevens laatste wedstrijd van het 34ste Harelbeeks Joggingcriterium. Een vaste waarde dit jaar op het Harelbeeks Criterium is Ann-Sophie Duyck. “Dat ik eindelijk niet meer moet presteren, doet deugd.”

Die naam doet bij wielerliefhebbers ongetwijfeld een belletje rinkelen. Ann-Sophie werd vijfmaal op rij Belgisch kampioene tijdrijden bij de profs van 2014 tot en met 2018 en haalde op wereldkampioenschappen tegen de klok een vijfde, achtste en negende plaats. In 2016 nam ze ook deel aan de Olympische Spelen. In 2017 werd ze vice-Europees Kampioene. Even was er de ambitie om als triatlete naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs te gaan, maar die droom werd al vlug opgeborgen. “Fysiek waren er geen problemen, maar het financiële plaatje geraakte niet ingevuld”, opent de 35-jarige Ann-Sophie het gesprek. “Er is een startbudget nodig om trainers, verplaatsingen, inschrijvingsgelden… te bekostigen. Maar in deze huidige tijden heb ik geen bedrijf gevonden die met mij in zee wilde. In april kreeg ik corona waardoor ik één maand geen inspanningen mocht leveren. Ik wou het seizoen aanvatten tijdens de triatlon van Izegem om de aandacht te trekken van potentiële sponsors. Dit topsportgegeven moest ik dus al vlug loslaten.”

“Voor mijn fietscarrière was lopen mijn eerste sport, en ik heb dit nooit losgelaten. Van kindsbeen af, op de lagere school, nam ik al deel aan de crossen. Dit is eigenlijk nooit uit mijn leven verdwenen. Ook tijdens mijn koersperiode stond tijdens de winter lopen op regelmatige basis op mijn programma. Ideaal voor conditiebehoud.”

Zaterdag kan ik voor eigen publiek, vlak bij de deur, het criterium winnen

“Mijn eerste loopwedstrijdje dit jaar was de Oud Gemeentehuisloop in Hulste, mijn woonplaats. De eerste wedstrijd van het criterium. Puur voor het plezier stond ik aan de start van de 5 kilometer. Ik won de wedstrijd en kreeg uitgelegd dat dit een regelmatigheidscriterium was. Ik had niet verwacht dat het meteen zo goed zou gaan. Ik heb wel van nature aanleg om te lopen. Daarna heb ik stelselmatig opgebouwd.”

Toekomst

“Als je zovele jaren als topsporter heel veel moest laten, geen sociaal leven, geen feestjes… dan geniet ik hier ten volle van. De ontspannende mentaliteit dat er tijdens de wedstrijden van het criterium is, het gemoedelijke, daar geniet ik van. Ik moet niet meer presteren hé. Zaterdag kan ik voor eigen publiek, vlak bij de deur, het criterium winnen. Wat na dit criterium? Over een paar maand ga ik op vakantie naar Spanje. En daar is er toevallig een loopwedstrijd”, besluit ze met de glimlach. (ELD)