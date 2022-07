Alexander Doom in halve finale 400 meter

Woensdag (vanaf 19.15 uur, 4.15 uur Belgische tijd) zal op het WK in Eugene (Oregon) in elke halve finale van de 400 meter een Belg lopen. Dylan Borlée (reeks 1), Alexander Doom (reeks 2) en Kevin Borlée (reeks 3) zorgen daarmee voor een primeur.

Dylan Borlée, met 45.70 de snelste Belg in de reeksen, loopt in baan vier. De Amerikaan Michael Norman, die met 43.45 de op drie na snelste tijd in de geschiedenis achter zijn naam heeft, en de Brit Matthew Hudson-Smith zijn zijn voornaamste concurrenten .

Belgisch kampioen

Belgisch kampioen Alexander Doom, in zijn reeks derde in 46.18, start in baan zeven. Met de Grenadaan Kirani James en de Amerikaan Michael Cherry heeft hij de nummers een en twee van de wereldranglijst in zijn reeks.

Kevin Borlée, in 2011 in Daegu goed voor brons, finishte in zijn reeks als vierde, maar werd dankzij zijn tijd (45.72) opgevist. De Europese kampioen van 2010 neemt het vanuit baan twee op tegen de Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder Wayde Van Niekerk (43.03), de Amerikaan Champion Allison en de Botswaan Isaac Makwala.

De top twee van elke reeks en de snelste twee daarbuiten lopen vrijdag de finale.