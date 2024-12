47ste San Silvestercross tussen Kerst en Nieuw: “We maken er weer een mooi evenement van”

De San Silverstercross, de oudste stratenloop van onze provincie, is op zondag 29 december aan zijn 47ste editie toe. In vergelijking met veel andere sportorganisaties vindt het organiserende comité wel makkelijk nieuwe leden. Met Mattijs Devos en Arne Hellin leiden straks twee nieuwe bestuursleden mee het evenement in goede banen.

Sportievelingen kijken tijdens de eindejaarsperiode uit naar de corrida’s op de kalender. Een echte klassieker is inmiddels de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel. De stratenloop is op zondag 29 december aan zijn 47ste editie toe, een record in onze provincie. “We zorgen ook dit jaar voor een unieke sfeer langs het parcours. In de omgeving van de startboog voorzien we discomuziek en licht, wat ervoor zal zorgen dat de adrenaline bij de deelnemers nog stijgt”, zegt Bruno Bonte, voorzitter van het organiserende comité.

Uitslagen online

Vorig jaar zakten zo’n 1.400 deelnemers af naar Sint-Eloois-Winkel. “Dit jaar vallen we niet samen met de kerstcorrida in Tielt waardoor we misschien wel mogen hopen op extra lopers”, aldus Bruno. Naast de jeugdwedstrijden en een wedstrijd voor G-sporters is er ook dit jaar een korte en een grote cross. De jeugdwedstrijden starten vanaf 16.15 uur, pal in het centrum van Sint-Eloois-Winkel. De wedstrijd voor de G-sporters staat een halfuur later ingepland. Om 17.15 uur is het de beurt aan de lopers voor de korte cross. De deelnemers aan de korte en grote cross haspelen een parcours van 4,25 kilometer af. Bij de lange cross, die een halfuur later op gang wordt geschoten, worden er twee rondjes afgelegd. De organisatie werkt ook dit jaar samen met de firma Star-Tracking. Op die manier staan de wedstrijduitslagen onmiddellijk na de wedstrijd online. “Leuk dus voor lopers die na de wedstrijd bij een drankje samen met hun vrienden hun wedstrijd willen analyseren.”

Goed doel

Hoewel lopen een individuele sport is, zorgt de organisatie ook dit jaar weer voor een formule voor groepen. De bedrijven- en verenigingencompetitie is inmiddels al aan haar veertiende editie toe. “Alle deelnemers komen in de individuele rangschikking terecht, maar voor deze competitie tellen we ook de tijden van vier deelnemers samen. De ploegen krijgen ook elk een mooie teamfoto, voor het winnende team is er een speciale trofee.”

De opbrengst van het loopevenement gaat naar een goed doel. Er werd gekozen voor ’t Ferm uit Rollegem-Kapelle, dat zinvolle dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking.

Nieuwe krachten

Ondertussen lijkt ook de toekomst van de oudste stratenloop in onze provincie verzekerd. Met Mattijs Devos (34) en Arne Hellin (24) zijn er sinds kort twee nieuwe bestuursleden binnen het organiserende comité. Mattijs treedt in de voetsporen van zijn vader Jan, die vroeger jarenlang meehielp. “Verschillende familieleden zetten zich al in voor de San Silvestercross. Ik hielp in het verleden al een beetje mee, maar nu ben ik echt een actief bestuurslid”, zegt hij.Arne maakte vorig jaar al de nieuwe website van het evenement. “Op vraag van enkele bestuursleden maak ik nu ook deel van het bestuur. Samen zullen we er alles aan doen om er een mooi eindejaarsevenement van te maken.”

Naast Mattijs en Arne maken ook voorzitter Bruno Bonte, Filip Debusseré, Rinus Devos, Bart Maertens, Klaas Thermote, Stijn Thermote, Christophe Vandromme, Betrand Ghekiere en Leon Debusseré deel uit van het organiserende comité.

Inschrijven voor de San Silvestercross kan viawww.sansilvestercross.be.Wie dat voor 14 december deed, krijgt een gepersonaliseerd borstnummer aan verlaagd tarief. Ook de dag zelf inschrijven is mogelijk.