25ste Guldensporenmeeting in Heule met Dafne Schippers

Op 9 juli vindt in Sportcentrum Wembley in Heule de 25ste editie van de Guldensporenmeeting plaats. Tal van toppers maken zoals steeds hun opwachting. De uitschieter dit jaar is de Nederlandse Dafne Schippers.

In 2022 staat de Quantis-Guldensporenmeeting in het teken van de Europese Kampioenschappen in augustus in München. Een honderdtal Europese toppers wil in Kortrijk een laatste kans grijpen om hun selectie af te dwingen. “Dat kunnen ze door de limiet voor deelname te realiseren, of door hun plaats op de worldranking te verbeteren door de extra punten die zij in Kortrijk kunnen verdienen”, vertelt organisator en voorzitter van Kortrijk Sport Spurs Pol Parmentier.

Olympische kampioenen

“De vorige jaren kwamen tientallen Olympische kampioenen, wereldkampioenen, Europese kampioenen langs in Kortrijk. Onder hen Tirunesh Dibaba en Letesenbet Gidey, wereldrecordhoudsters op de 5.000 meter. In 2017 vestigde Jakob Ingebrigsten in Kortrijk een Europees Junioresrecord op de 3.000 meter steeple. En in 2019 was Asafa Powell, voormalig wereldrecordhouder op de 100 mete, present.”

“Het deelnemersveld wordt zaterdag aangevoerd door Dafne Schippers. De Nederlandse werd wereldkampioene op de 200 meter, behaalde zilver op de Olympische Spelen, en is nog steeds Europees recordhoudster op de 200 meter. Dafne kampte de laatste jaren met rugproblemen en werkt nu aan een comeback. Het gros van de buitenlandse atleten komt uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar ook Zweden, Finnen, Denen en Litouwers hopen hun ranking te versterken.”

West-Vlaamse toppers

Een aantal West-Vlaamse toppers wil indruk maken op het lokale publiek. “We denken aan Giebe Algoet (HC Oostende) in hoogspringen. Giebe behaalde brons op het Belgische kampioenschap. Hij krijgt er stevige concurrentie van Adrijus Glebauskas uit Litouwen, Douwe Amels uit Nederland, Silvano Chesani uit Italië en Saad Hammouda uit Marokko, allemaal jongens die boven de 2,20 meter springen. Bij hoogspringen vrouwen wil Yorunn Ligneel (Houtland AC) haar persoonlijk record nog wat optrekken voor haar vertrek naar de Wereldkampioenschappen U20 in Colombia. En Aurèle Vandeputte (Houtland AC), die al geplaatst is voor het EK in München, wordt tempomaker op de 1.500 meter. Andere West-Vlaamse atleten om naar uit te kijken zijn Dylan Monserez (Kortrijk Sport) en Mattis Tanghe (AV Molenland) op de 400 meter. De sprint- en hordennummers worden opnieuw heuse sensaties.

Dafne Schippers

Op de 100 meter Horden zijn de Duitse kampioene Marlene Meier en de Jamaicaanse ex-Olympisch kampioene Melaine Walker van de partij. Bij de heren 110 meter Horden is de winnaar van vorig jaar, Michael O’Hara, er opnieuw bij. Op de 100 meter bij de dames zijn alle ogen gericht op Dafne Schippers. De Jamaicaanse Shashalee Forbes zal stevig weerwerk bieden. Bij de heren is het uitkijken naar de Fransman Mickael-Meba Zézé, vorige week nog goed voor 9”99. Ook de Zuid-Afrikaanse junior, wereldlijstaanvoerder met 10”08, Benjamin Richardson is er bij. Op de 400 meter is Frans Kampioen Thomas Jordier aanwezig. Baboloki Thebe, derde op de Olympische Spelen, uit Botswana is er ook.

De toegang is gratis. Plaats van gebeuren: Sportcentrum Wembley, Moorseelsestraat 144, Kortrijk (Heule).