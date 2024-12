14de Pekkerscorrida op zondag 15 december op kerstmarkt op de Korenmarkt in Izegem

De kerstmarkt in Izegem en de Pekkerscorrida, het is een traditie die in ere hersteld is. Start en finish van de loopwedstrijd situeren zich opnieuw ter hoogte van Al Gusto. De corrida (5,25 kilometer) van 17 uur wordt vooraf gegaan door de kinderloop om 16.30 uur.

De Pekkerscorrida, waar traditioneel ook wel wat kerstmutsen bij deelnemers te zien zijn, werd weer in het leven geroepen toen de kerstmarkt naar de Korenmarkt werd gehaald. Een nieuw parcours was natuurlijk van doen, dat is dit jaar ook iets aangepast. Er wordt nu niet door de Sint-Pietersstraat gelopen, maar er wordt een rondje gemaakt rond het Cyriel Tangheplein. De volwassenen leggen drie toertjes af. Kinderen (tot 12 jaar) krijgen een rondje over de markt, door de Marktstrat via de Roeselaarsestraat en de Nieuwstraat voorgeschoteld. De eerste 500 meter worden onder begeleiding gelopen. Voor de jeugdloop betaal je 2 euro, voor de corrida is tien euro. Voorinschrijven via deze link voor de Pekkerscorrida is twee euro goedkoper. IVAC zet mee de schouders onder deze organisatie.