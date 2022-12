Apolloon wil weer met zege aanknopen in derby tegen Izegem: “Dit zal heel moeilijk worden”

In eerste nationale van het herenhandbal verloor Apolloon Kortrijk Spurs voor de tweede week op rij. Vorig weekend was Sasja HC met 33-30-cijfers net iets te sterk. Zaterdag staat dé derby tegen HBC Izegem op de kalender. Meteen de laatste wedstrijd voor de winterbreak.

“Alle wedstrijden tussen de top zes ploegen zijn sowieso close-games”, steekt trainer Luc Vercauteren van wal. “Ook op Hasselt en vorig weekend tegen Sasja was dit het geval. Verlies tegen Sasja, daar kan ik nog mee leven. Een nederlaag tegen Hasselt was uit den boze. Maar ze speelden het goed uit en waren slimmer dan wij.”

“Ik zie veel hetzelfde scenario terugkeren. In de eerste helft sprokkelen we een voorsprong, maar tegen de rust aan is die weeral weg. Ook tegen Sasja, waar we vijf punten voorstonden, was alles te herdoen na de rust. Mijn kern is niet zo uitgebreid dat we dat fysiek de volle zestig minuten kunnen uithouden. Er zijn te weinig spelers die het kunnen dragen. Je mag niet vergeten dan ik vier spelers kwijt ben, en dat begint meer en meer te wegen. De play-offs zijn dus zeker nog niet binnen.”

Fris in money time

“Tegen Izegem verwacht ik hetzelfde probleem. De wedstrijd duurt geen vijfenveertig, maar zestig minuten. Ik zal veel moeten wisselen met mijn jonge gasten om in money time nog frisse mannen te hebben. Izegem won nu zes wedstrijden na elkaar, dus die jongens zitten in een positieve spiraal. Dat goede gevoel zullen ze willen doortrekken. Alleen jammer dat daar eerst een trainer moet voor sneuvelen. Deze wedstrijd wordt moeilijk voor ons. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de laatste acht wedstrijden met één punt verschil of met een gelijkspel eindigden. Niet te geloven eigenlijk dat Izegem het verschil nooit groter maakte”, besluit Luc Vercauteren.