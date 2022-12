Apolloon Kortrijk Spurs zakt naar plaats 5 na derde nederlaag op rij: “Onze smalle kern is een werkpunt”

Apolloon Kortrijk Spurs verloor vorig weekend de Swarming derby tegen HBC Izegem met 29-35. Meteen de derde nederlaag op rij. De ploeg van Karl Laverge zakt daarmee van de tweede naar de vijfde stek. “Toch vind ik dat we een mooi verhaal gebracht hebben”, zegt voorzitter Karl Laverge.

“In tegenstelling tot vorig jaar misten we onze start nu niet en behaalden we enkele mooie overwinningen. Op het einde lieten we enkele steekjes vallen, maar niet tegen de minste ploegen. Heel jammer dat we tegen Izegem niet voor een leuke afsluiter van het jaar konden zorgen. Izegem is een nieuw hoofdstuk begonnen met onder andere een nieuwe trainer en ze zijn in de winning mood terwijl wij een beetje in de hoek zitten waar de klappen vallen.”

Veel blessures

“Toch is het kalf nog niet verdronken. De coach zorgde voor een oppeppende speech die zijn vruchten zal afwerpen. Je mag niet vergeten dat we Anthony Mathijs, Thomas Beke en Lukas Debal zagen wegvallen door blessures. Als je met die feiten geconfronteerd wordt, kan je met recht en rede spreken van verzachtende omstandigheden. Daardoor waren de rotatiemogelijkheden een stuk beperkter. Dit weegt op het totaal. Gelukkig konden we opnieuw rekenen op de diensten van Jakob Dhaene die zijn schoenen voor de eerste ploeg al eind vorig seizoen aan de haak hing. Hij is er niet altijd bij, maar het is een mooie zaak dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt.”

We zijn al bezig met volgend seizoen, tot in mei wachten, is geen optie

“Die smalle kern is een werkpunt, en met dit in het achterhoofd zijn we nu al begonnen met volgend seizoen. Wachten tot in mei was geen optie. Het sportief beleid zit momenteel niet stil. Dit doen we op een positieve manier, van paniek is geen sprake. We moeten nu al verder kijken in de toekomst.”

“Maar nu moeten we ons ook focussen om de playoffs te halen. Dit is zeker de bedoeling, en omdat we al enkele toppers achter de kiezen hebben gehad, moet dit zeker een haalbare kaart zijn. Iedereen kan nu de batterijen weer opladen om er eind januari opnieuw vol tegenaan te gaan”, aldus een positieve voorzitter.