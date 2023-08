Zwevegemse schepen Raf Deprez (50) heeft dodelijke Ironman in Ierland goed doorstaan: “Twee mensen stierven tijdens wedstrijd”

Sportschepen Raf Deprez uit Zwevegem nam zondag na een maandenlange voorbereiding deel aan de Ironman in het Ierse Cork. Hij haalde er ondanks de onstuimige weersomstandigheden – twee deelnemers stierven tijdens het zwemgedeelte – mooie resultaten. Nu geniet het gezelschap nog even na en koppelt er enkele toeristische uitstapjes aan vast.

Begin dit jaar nam Raf Deprez de beslissing om deel te nemen aan de Ironman in het Ierse Cork. De wedstrijd omvat 3,8 km zwemmen in zee, 180 km fietsen op een heuvelachtig parcours en dan nog eens een volledig marathon (42 km) lopen.

Verjaardagscadeau

“In 2017 nam ik ook al eens deel aan een Ironman en haalde er een totaaltijd van 10 uur 17 minuten en 2 seconden, waar ik best tevreden mee was.”

Na die prestatie verdween het sporten meer op de achtergrond tot begin dit jaar. “Ik deed de uitdaging om nog eens een Ironman te doen mezelf cadeau voor mijn 50ste verjaardag. Als ik het nu niet deed, zou het er niet meer van komen. Aanvankelijk ging ook mijn zoon Ruben, bewegingscoach en personal trainer, met mij starten. Spijtig genoeg liep hij tijdens het trainen een blessure op en moest hij afhaken.”

Goed voorbereid – hij verloor de jongste maanden 16 kilo – trok Raf naar Cork. Met een totaaltijd van 10 uur 18 minuten en 46 seconden zette hij een mooi resultaat neer.

“Daar ben ik heel tevreden mee, want het weer zat zeker niet mee. Zaterdag had men een halve triatlon voorzien, maar deze werd uitgesteld naar zondagmorgen vroeg wegens de striemende regen en vooral krachtige wind.”

“Rijen dik stond het publiek langs het parcours ons aan te moedigen. Een onvergetelijke ervaring” – Raf Deprez

Daarna mochten de vele deelnemers aan de Ironman starten. “De zee was nog heel onstuimig met grote golven. De stroming op de zee was zo groot dat de organisatie besloot het zwemgedeelte in te korten. Ik denk dat we zo’n goeie 1.500 meter dienden te zwemmen. Het was echt niet te doen en eigenlijk echt wel gevaarlijk.”

Hier zie je de extreme omstandigheden van de Ironman (lees verder onder de tweet):

Ironman in Cork Ireland today morning. For some reason it wasn't cancelled despite the rough sea and 2 people died during the swim part of the race. pic.twitter.com/XhruLpKEuu — Levandov (@Levandov_1) August 20, 2023



Dat het inderdaad gevaarlijk was, mag blijken uit het feit dat twee deelnemers, een Canadees en een Engelsman, het zwemgedeelte niet overleefd hebben. “Toen ik uit het water kwam, zag ik dat ze iemand aan het reanimeren waren. Het deed me wel iets. Pas later vernam ik dat er uiteindelijk twee mensen stierven in de wedstrijd. Uiteraard heel spijtig.”

Massa volk

Aan het fietsgedeelte zal Raf zeker mooiere herinneringen overhouden. “Het parcours liep onder meer over Windmill Hill, een forse kuitenbijter met een helling van 22%. We werden er echt voortgestuwd door een massa volk. Rijen dik stond het publiek langs het parcours ons aan te moedigen. Een onvergetelijke ervaring.”

Ook de marathon verliep naar wens. “Al bij al heb ik de hele wedstrijd vrij goed verteerd en heb ik er zeker geen spijt van dat ik de uitdaging en het avontuur ben aangegaan, integendeel, de goesting is er nog.”

Guinness en Duvel

Na de wedstrijd kwam de ontlading én het Guinness-biertje. “We zijn in Ierland voor iets”, zegt Raf lachend aan de telefoon. “Voor de zekerheid had ik ook enkele Duvels mee. Nu is het lekker nagenieten van enkele dagen Ierland. Zondag komen we terug naar huis.”

Raf benadrukt ook dat de teamgenoten mooi hebben gepresteerd en wil de meegereisde supporters danken voor hun goede ondersteuning. (Geert Vanhessche)