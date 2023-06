Zwaantjes Roller Club viert feest: kampioenen en nieuwe toplaag voor Mundialpiste

De Mundialpiste in Zandvoorde kreeg in 2012 een nieuwe toplaag en na elf jaar kwam er sleet op. Stad Oostende investeerde 25.000 euro in een nieuwe toplaag voor de piste. Zaterdag werd de vernieuwde piste ingehuldigd, in aanwezigheid van Björn Anseeuw, N-VA Schepen voor Openbare Werken.

De club maakte van de gelegenheid gebruik om de kampioenen en de 58 medaillewinnaars op het recente Belgisch Kampioenschap in Zemst/Wilsele te huldigen. ZRC behaalde 20x goud, 17x zilver en 21x brons. ZRC telt ook vier algemene kampioenen met Stien Vanhoutte (Seniores Dames), Lyssa Vansteenkiste (Jeugd Dames), Fran Devoldere (Scholieren Meisjes) en Siebe Deceuninck (Pupillen Jongens). Voorzitter Marc Decraemer werd gehuldigd omdat hij sedert 1988 onafgebroken aan het hoofd staat van één van de meest succesvolle verenigingen van Groot-Oostende.

Actieplan

“Het project omtrent de renovatie van de vernieuwing van de skeelerpiste werd snel gerealiseerd dankzij de uitstekende samenwerking met Zwaantjes Roller Club”, legt schepen Björn Anseeuw uit. “We zijn heel vlug tot een actieplan overgegaan, dat snel kon uitgevoerd worden, in functie van de organisatie van de jaarlijkse driedaagse en het EK 2024, hier in Zandvoorde en Oostende. Een sterke club, met topsport en weerklank over heel de wereld, moet goed ondersteund worden door een sterke infrastructuur. Als stadsbestuur moeten we dat koesteren en maximaal steunen. Ik ben trots dat ik mijn steentje kan bijdragen, maar de grote verdienste gaat naar de club en zijn uitstekende werking. Ik kijk nu al uit naar het EK 2024 dat hier op de piste van Zandvoorde en in het centrum van Oostende zal doorgaan. Dat wordt andermaal de kers op de taart voor Oostende, als toeristische sportstad!” (FRO)