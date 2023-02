Zussen Marie en Lisa Demeyere vol ambitie naar BK elite badminton: “We hopen op een finaleplaats”

In het weekend van 4 en 5 februari wordt in Gembloux het Belgisch kampioenschap badminton elite betwist voor de spelers met niveau 1-2. De zussen Marie en Lisa Demeyere uit Deerlijk nemen deel. “We zijn in dubbel twee keer op rij tweede geworden. Als het kan nu graag eens eerste, maar dat zal moeilijk zijn.”

Het BK trekt dit jaar naar Wallonië waar de federatie LFBB samen met Orneau Bad Club instaat voor de organisatie. Marie Demeyere (24) is doctoraatstudent op de faculteit dierengeneeskunde in Merelbeke. Lisa Demeyere (27) werkt als opvoedster in de gehandicaptensector. Zij begon in navolging van een neef en een nicht met badminton en Marie trad in de voetsporen. “Dat was in het derde kleuter en eigenlijk een jaartje te vroeg. Maar het kon omdat andere familieleden al speelden”, vertelt Marie.

De zussen bleven hun club DZ99 in Deerlijk altijd trouw. Sinds dit seizoen combineren ze de damesploeg in eerste liga, of op het hoogste niveau in ons land, met een competitie in Frankrijk, in Beauvais. “We beginnen met DZ99 als koploper en zonder verlies aan de terugronde. Hopelijk kunnen we dat volhouden”, zegt Marie. “In eigen land gaan we voor de titel, in Frankrijk zouden we graag promoveren”, vult Lisa aan. “We amuseren ons daar wel. Het is tof om eens andere tegenstanders te ontmoeten met hopelijk een promotie naar derde nationale waar het niveau toch hoger ligt.”

Het is pijnlijk dat topsportsubsidies voor badminton afgebouwd worden

Op het komende BK gaat Lisa met haar zus voor een plaats in de finale. “Wij staan in dubbel in de ranking op een en twee, maar moeten rekening houden met onder andere Lisa Jacques. Zij is een topsportspeelster. Ze doet veel internationale tornooien en die punten worden niet opgenomen in de Belgische ranking.” Marie speelt niet in enkel in Gembloux. In gemixt dubbel staat ze voor de eerste keer met Tim Van Herbruggen van Lokerse BC aan het net. Een goede speler die al heel wat heeft gepresteerd. Lisa gaat wel voor het enkelspel, waarin ze op een halve finale hoopt.”

Vlaams Minister van Sport Ben Weyts besliste vorige week om de topsportsubsidies van Sport Vlaanderen voor badminton af te bouwen. Een pijnlijke beslissing voor iedereen met een badmintonhart en vooral voor spelers die internationaal actief zijn. “Ik heb zelf lang als jeugdspeler in de nationale ploeg en in de topsportschool gezeten”, vertelt Marie. “De financiële steun is echt wel belangrijk om die internationale tornooien te kunnen doen. Als dat niet meer kan, zal het niveau in ons land zeker zakken. De ouders kunnen dat niet volledig uit eigen zak betalen. Ook voor de ontwikkeling van jonge, talentvolle badmintonners wordt het moeilijk. Want voor hen worden er heel veel stages in het buitenland georganiseerd.” (ACR)