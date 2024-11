Zilver en brons voor Rope Skipping Oostende

Zondag had in Eppegem in Vlaams-Brabant het Belgisch individueel kampioenschap ropeskipping plaats. Zes leden van Rope Skipping Oostende konden hiervoor een felbegeerde selectie bemachtigen. Xander Blomme behaalde een zilveren medaille op de uithoudingsproef (3 minuten speed) in de categorie jongens 16-18 jaar. Lévy Lamoot was goed voor brons op de snelheidsproef (30 seconden speed) in de categorie jongens 19+ jaar. Daarnaast behaalden Mats De Buck en Jules Vansteenhuyse bij de beloften (13-15 jaar) enkele vierde en vijfde plaatsen. Als kers op de taart leverden deze mooie resultaten selecties op voor het WK / jeugd WK en het international open tournament in Japan komende zomer. Zij namen deel aan het BK en poseren voor de foto: Rosa Vanheste, Jules Vansteenhuyse, Mats Debuck, Xander Blomme, Lévy Lamoot en Elise Mommerency. (ACR/gf)