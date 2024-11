Zaalvoetbalclub De Trappisten speelt allerlaatste wedstrijd: “Geen tegenstanders meer”

Zaalvoetbalclub De Trappisten uit Lichtervelde speelt op zaterdag 16 november zijn laatste wedstrijd. De club bestaat sinds 1984, en eindigt na 40 jaar in schoonheid met 970 wedstrijden op de teller.

Momenteel zijn er nog twee actieve spelers die er bij zijn van in het begin, Luc Haeghebaert (62) en Stephan Lefere (62). “In 1984 besloten een aantal vrienden en vaste klanten van het pas opgerichte café Den Trap naast zaal De Zwaan, een zaalvoetbalclub op te richten. De naam was vrij vlug gekozen, ‘De Trappisten’. De eerste wedstrijd was op 27 oktober van dat jaar tegen de plaatselijke Chiro. De match eindigde op een gelijkspel, 5-5”, vertelt Luc Haeghebaert.

Tal van activiteiten

“Om geld in de kassa te brengen, organiseerden we allerlei activiteiten. Cocktailavonden, kaaskaartingen, tombola’s, die telkens in café Den Trap plaatsvonden. De Trappisten waren bij de eersten in Lichtervelde om een quiz te organiseren, de Lichterveldse verenigingenquiz in zaal De Zwaan.” In de beginjaren waren er voldoende tegenstanders.

“In het najaar van 1985 werd regelmatig gespeeld in de plaatselijke sporthal, later ook in omliggende gemeenten. Er waren heel veel ploegen waartegen geshot kon worden. Anno 2024 is het heel wat moeilijker om nog een tegenstander te vinden.”

Vriendengroep

“Waren de coronajaren er niet geweest dan zouden De Trappisten wellicht dicht bij de duizend wedstrijd geëindigd zijn. De teller staat momenteel op 970 wedstrijden. In totaal waren er zo’n veertig spelers die regelmatig voor De Trappisten speelden. Aangezien een aantal van de spelers een dagje ouder worden en het steeds moeilijker wordt om tegenstanders en spelers te vinden, werd beslist om er na veertig jaar een punt achter te zetten.”

“Op zaterdag 16 november staat in de plaatselijke sporthal de laatste wedstrijd geprogrammeerd tegen Unifrost, een tegenstander waar heel wat tegen gespeeld werd. Aansluitend is er een feest in de petanqueruimte waar alle oud-spelers op uitgenodigd zijn. De Trappisten hopen wel als vriendengroep te blijven bestaan en plannen om op regelmatige basis nog een activiteit te organiseren”, besluit Luc Haeghebaert.