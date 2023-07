West-Vlaamse roeiers knap negende tijdens derde Wereldbekermanche in Zwitserland

Tijdens de derde Wereldbekermanche roeien in het Zwitserse Luzern was het in de eerste plaats uitkijken naar de lichte dubbeltwee met Bruggeling Niels Van Zandweghe die in de boot uitkwam met zijn stadsgenoot Tibo Vyvey.

Zij waren samen goed voor een B-finale. In die race stak Polen het snelst van wal gevolgd door Tsjechië. De Bruggeling startten in vijfde positie, zakten halfweg nog even naar de laatste plaats, maar naar het einde toe werd het nog spannend.

Tsjechië behield de eerste plaats (6:17’73) voor Nieuw-Zeeland (6:20’27). Van Zandweghe en Vyvey werden uiteindelijk nog knap derde, goed voor een negende plaats in de totaalstand. Eerder in de herkansingen hadden zij met 6:10’ wel een toptijd geroeid.

De twee hebben dus nog voldoende ruimte om vooruitgang te boeken. De top zeven op het WK in Belgrado in september plaatst zich rechtstreeks voor Parijs 2024. “Ik ben nog niet tevreden met het eindresultaat, wel met het resultaat dat we samen hebben kunnen roeien met slechts twee weken voorbereiding en samen trainen”, klinkt Vyvey. “We hebben nog progressiemarge en de verschillen zijn heel klein wat wel hoopgevend is.”

In die lichte dubbeltwee maakte Marlon Colpaert (KRNS Oostende) plaats voor Vyvey, zijn dubbelpartner waarmee hij successen boekte bij de beloften. Colpaert kwam in Luzern in de lichte skiff in actie en werd uiteindelijk 14de.

Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub) zegde voor de vorige Wereldbekermanche in het Italiaanse Varese af met een polsblessure. Nu was de Bruggeling er opnieuw bij, samen met zijn Gentse teamgenoot Aaron Andries. Op de eerste dag roeide het duo nog de vierde snelste dubbeltwee van het ganse lot. Een dag later zag het er anders uit en werden ze met hun plaats naar de C-finale verwezen. Die race wonnen ze uiteindelijk wat hen een dertiende plaats in het totaal opleverde.

De volgende wedstrijd voor de Belgian Sharks is het WK in Belgrado, van 3 tot en met 10 september. Een eerste kans voor hen op een Olympische kwalificatie. Op 11 augustus stelt de Vlaamse Roeiliga de selectiecriteria en de atleten richting de Olympische Spelen in Parijs voor.

