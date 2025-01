Warre Van Damme behaalt brons met nationale estafetteploeg

Op het Europees kampioenschap shorttrack in het Duitse Dresden heeft de Belgische estafetteploeg bij de mannen op de 5.000 meter een bronzen medaille behaald. Het nationale viertal bestond uit Stijn Desmet, Warre Noiron, Ward Pétré en Bruggeling Warre Van Damme.

Zij lagen in de finale constant in vierde positie en leken ook als vierde te eindigen, maar door een declassering van het Nederlandse team mochten de Belgen toch op het podium. De jury oordeelde dat een manoeuvre van Nederland, scherp naar binnen stappen tijdens de wissel, op Italië een foute actie was.

Het goud ging zo naar Italië, het zilver was voor Polen. Vorig jaar was het Belgische team goed voor een tweede plaats. De volgende wedstrijd van de Belgen is de World Tour in Tilburg, Nederland van 7 tot 9 februari. Warre en ook zijn broer Fré Van Damme maken als studenten nog een tussenstop in Turijn, Italië voor de Winteruniversade op 21, 22 en 23 januari.

(ACR)