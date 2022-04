Vyvey en Van Zandweghe roeien naar zilver in Piediluco

Zondag was er de laatste dag van de Memorial Paola d’Aloja, een internationale regatta in het Italiaanse Piediluco. Tibo Vyey (KR Brugge) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) slaagden erin met zilver een podiumplaats te bemachtigen, zij het in een zware dubbeltwee.

Het Brugse duo moest enkel de Italianen Luca Chiumento en Nicolo Carucci, die zaterdag ook al wisten te winnen, voor zich dulden. Het is het eerste overtuigende resultaat van het nieuwe duo. Vyvey en Van Zandweghe roeiden tot vorig seizoen in een lichte dubbel, zij het respectievelijk met Marlon Colpaert (KRNS Oostende) en Gentenaar Tim Brys.

Colpaert en een andere Gentenaar Aaron Andries eindigden als vijfde in de A-finale van de dubbel-twee. Vyvey behaalde zijn tweede medaille dit weekend, nadat hij zaterdag goud pakte in de lichte skiff. Nog op zondag eindigde Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Bruggeling Tristan Vandenbussche op de 5e plaats in de A-finale van de dubbel-vier. Italië won de race.

Axel Müller, de nieuwe bondscoach van het Belgisch roeien, trok met een ruime kern naar Piedeluco, nadat ze eerder in Italië een stage hadden in Varese. In het weekend van 23 en 24 april is er het Belgisch kampioenschap korte boten. Dat BK zal fungeren als de trials voor het nationaal team de Belgian Sharks, met het oog op de komende wereldbeker- en andere internationale wedstrijden. (ACR)