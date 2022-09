Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding in Vlaams Brabant

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding was op zaterdag 17 september te gast in de provincie Vlaams Brabant bij de Motor Club De Willemsvrienden onder leiding van Jurgen Van Den Houwe.

Alles werd er in gereedheid gebracht om er een jaarlijkse topper van te maken met de finales voor de jeugd in het Belgisch Kampioenschap en op zondag dan met MCLB de kers op de taart met de finales in het B.K. voor de Internationalen en Nieuwelingen. Maar na een troosteloze nacht moest de cross op zondag afgelast worden door wateroverlast. Bij deze dan ook enkel de jeugd die aan bod komt.

Hakkan Hempte uit Otegem was reeds zeker van de titel voor aanvang van deze finale waarin hij pas zevende werd, maar dus was de titel al binnen in groep A.

Ollie Van De Casteele (Brugge) legde beslag op de achtste plaats in groep A.

Lowie Van Grembergen (Deerlijk) was knap bezig bij de Initiatie B en werd beloond met de tweede plaats.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) werd na afloop van haar reeks gehuldigd als kampioene bij de Mini-Ladies. In de daguitslag werd het ditmaal pas de vijfde plaats.

Matto Vertongen uit Avelgem werd na afloop van de daghuldiging in de bloemetjes gezet als kampioen van Belgie bij de Nieuwelingen 65cc. In deze afsluit van het B.K. won Matto als een waardig kampioen beide reeksen en dus ook dagwinnaar.

Tallon Dekeyser (Ruiselede) kwam als vierde en derde onder de geblokte vlag en was daarmee derde in de daguitslag. Na afloop werd hij ook gehuldigd als derde in het kampioenschap van Belgie bij de Nieuwelingen 65cc.

Lewis Wybo (Lichtervelde) werd vijfde in de daguitslag, en Lewis Dedrie (Klerken) legde beslag op de zesde plaats.

Emile Decoster (Aalbeke) werd vijfde in beide reeksen bij de Nieuwelingen 85cc en was daarmee vierde in de daguitslag, in de eindstand van het Belgisch Kampioenschap legde Emile beslag op de tweede plaats en vice-kampioen.

Jill Devos (Aalbeke) kwam als zevende en vierde door de finish en was daarmee zesde in d eindstand.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd achtste in de eindstand bij de Nieuwelingen 85cc met de vierde en negende plaatsen.

Nina Dewulf uit De Haan werd derde bij de Jeugd – Quads.

Amber De Keyser (Ruiselede) werd tweede in totaal bij de Ladies Open met de vierde en tweede plaatsen in haar reeksen. Amy-Jo Stoop (Beernem) was bij deze dames zesde in beide reeksen en daarmee ook zesde in de eindstand.

Seth Priem uit Lichtervelde mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar van het dagklassement bij de Junioren 85cc met dubbele reekswinst. Hoogtepunt van het seizoen mocht Seth eveneens op het hoogste tredeke met de hulde van de laureaten van het nationale kampioenschap als Belgisch Kampioen bij de Junioren.

Volgende afspraak op zaterdag 24 september met de jeugd en zondag 25 september met MCLB in het Oost-Vlaamse Hamme waar de finales van het B.K. worden betwist voor de Nieuwelingen 250/500cc, en de Junioren 250 en 500cc, en de Nationalen 250 en 500cc en de Seniors.