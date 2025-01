Vlaams kampioen Mogmad mikt op Belgische titel

Als amper 12-jarige vlucht hij met zijn ouders uit Tsjetsjenië. Uiteindelijk vindt Mogmad Youssoupov (34) een veilige thuishaven in de Tuinwijk in Ruiselede. Hij werkt bij Volvo in Gent, maar traint als bokser. Vorig jaar werd hij Vlaams kampioen, maar in december verloor hij nipt van de Congolees Alessandro Trabucco. Dit jaar krijgt hij een nieuwe kans op de Belgische titel.

Tijdens zijn hevig bevochten kamp tegen Trabucco, tijdens het kerstgala in Izegem, moest op een bepaald ogenblik zijn hevig bloedende oogkas dichtgenaaid worden. Hij bleef de volle tien ronden voor de Belgische titel gaan, maar het mocht niet zijn. “Ik was erg ontgoocheld, maar ik kan het plaatsen”, vertelt Mogmad. Binnen enkele maanden krijgt hij een nieuwe kans. Als professioneel bokser verdient hij nog lang niet het grote geld, dus kan hij zijn job bij Volvo Gent niet missen. “Als bokser bij de lichtgewichten zou je eigenlijk driemaal per dag moeten trainen. Welnu, bij mij is dat beperkt tot één training van enkele uren, omdat ik in shiften werk. Ik heb geen andere keuze: ik moet werken om de kost te verdienen voor mijn gezin. Om van boksen een voltijdse job te maken, is het nu ook wat te laat.” Tot eind vorig jaar was Mogmad ongeslagen met zes overwinningen en één gelijkspel. Op de ranglijst bij de lichtgewichten staat hij op de tweede plaats. Zijn persoonlijke trainer en coach is de Armeniër Giorgi Shakhsuvarian uit Deinze.

Ervaring delen

“Ik kan moeilijk lid worden van een boksclub, omdat de verplaatsingen te veel tijd in beslag nemen”, aldus Mogmad. “Dat beperkt me in mijn mogelijkheden, maar ik blijf ervoor gaan. Ik hoop nog een paar jaar te kunnen boksen. Met een Belgische titel ligt de weg open voor een titel in het buitenland. Dat zou fantastisch zijn. Daarna is het mijn droom, om mijn ervaring met jongeren te delen. Mijn eigen boksclub kunnen runnen, is mijn ultieme droom.” Mogmad Youssoupov is vooral een technisch bokser, snel en wendbaar. Het is geen harde puncher zoals Mike Tyson. “Maar dat is ook niet nodig”, legt Mogmad uit. “De hardste punch is tenslotte diegene, die je niet ziet aankomen.” Het aantal bokswedstrijden per jaar is ook beperkt. “Elke match vraagt toch wel maanden voorbereiding”, legt hij uit. “Na elke bokswedstrijd moet ik makkelijk zo’n twee weken kunnen recupereren. Je moet immers fysiek perfect in orde zijn, voor je aan de volgende kamp begint.” (GGM)

Mogmad sponsoren? saykhanyoussoupov@hotmail.com.