VJMO & MCLB Motorcross te gast in Oost-Vlaamse Zegelsem

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren op 3 en 4 september te gast op het zeer mooi overzichtelijk en spectaculair circuit in het Oost-Vlaamse Zegelsem. Zowel op zaterdag als op zondag een drukke bezetting van zowel piloten als toeschouwers, in totaal meer dan 700 piloten.

Hakkan Hempte uit Otegem moest ditmaal de duimen leggen tegen een betere maatje bij de Initiatie A, alhoewel hij de eerste reeks op zijn naam schreef. In de tweede manche moest hij vrede nemen met de tweede plaats en de chrono verwees Hakkan naar de tweede podiumplaats. Ollie Van De Casteele (Brugge) legde beslag op de vierde eindstek met de vijfde en vierde plaatsen in zijn reeksen.

Lowie Van Grembergen (Deerlijk) werd driedubbel tweede bij de Initiatie B, en bij deze ook Liam Lancriet uit Kortemark die als zesde en vijfde de finish bereikte.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) won beide reeksen bij de Mini-Ladies en mocht met de hulde op het hoogste schavotje met de grootste beker. Kyara Roelens ook uit Zwevezele werd driedubbel achtste bij deze jonge dames.

Matto Vertongen (Avelgem) was heel knap bezig bij de Nieuwelingen 65cc, waar een grote groep achter het starthekken stond, hij schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam. Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht met de hulde op het tweede schavotje na zijn derde en tweede plaatsen. Lewis Dedrie (Klerken) werd zesde in de totaalstand na zijn vijfde en zesde plaatsen in die grote groep.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve kwam in beide reeksen bij de Nieuwelingen 85cc als vijfde onder de geblokte vlag.

Nina Dewulf (De Haan) werd dubbel derde bij de Jeugd-Quads en mocht met de hulde op het derde schavotje plaats nemen.

Laurie Hempte (Otegem) werd zesde in de totaalstand bij de Ladies Open, de jonge dame legde beslag op de achtste en zesde plaatsen. Amber De Keyser (Ruiselede) kwam als tiende en achtste onder de geblokte vlag, goed voor de achtste eindstek.

Seth Priem uit Lichtervelde werd tweede in de eerste reeks bij de Junioren 85cc en de jonge belofte schreef de tweede manche op zijn naam, maar moest vrede nemen met de tweede eindstek.

Bo Tytgat (Lichtervelde) miste net het podium bij de Aspiranten, hij werd vierde in de eindstand met de vierde en vijfde plaatsen in de hoogste reeksen.

Specials op zaterdag

Voor de gelegenheid werden speciale reeksen georganiseerd voor Ex-piloten, met een heel pak deelnemers. Jurgen Wybo uit Lichtervelde was in zijn nopjes en voelde zich weer de crosser uit zijn jonge jaren, hij schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam. Maarten Govaert (Wielsbeke) was ook in zijn nopjes en legde beslag op de tweede en derde plaatsen en de tweede eindstek. De derde podiumplaats was voor ‘ouwe taaie’ Manuel Priem (Lichtervelde) die als vierde en tweede onder de geblokte vlag kwam en dus volledig West-Vlaams podium. Jaimy Deleersnijder (Zulte) miste net het podium als vierde in de eindstand na zijn derde en vierde plaatsen. Cyriel Engelaere (Kerckhove) haalde ook nog eens de motor van onder het stof en legde beslag op de vijfde eindstek met de vijfde en zesde plaatsen. Mathias Vermeersch (Ingelmunster) werd zevende in de totaalstand met de achtste en tiende plaatsen, en Jason Carron (Tielt) achtste in de eindstand met de zevende en elfde plaatsen.

MCLB op zondag

De Youngsters, de Beloften, stonden met 32 achter het starthekken.

Prachtige zege van onze provinciegenoot Ian Ampoorter uit Koekelare, de jonge beloftevolle crosser sloot beide reeksen af met de overwinning, zeer sterk gereden.

Rune Van Massenhove (Leffinge) werd driedubbel vijfde, zowel in de reeksen als de eindstand sloot hij de top-vijf af. Boris Vanrobaeys (Roeselare) legde beslag op de achtste en vierde plaatsen, goed voor de zesde eindstek. De zevende plaats in de eindstand was voor Robbe Verbrugge uit Zwevegem die in beide reeksen als zevende de finish bereikte. Troy Dendooven (Oostkamp) kwam als negende en achtste door de finish, en Jelle Maes uit Izegem sloot de toptien met de tiende en negende plaatsen.

Jana Calus (Heestert) werd driedubbel tiende bij de Dames Open.

Bij de Nieuwelingen 250/500cc liefst 36 jonge mannen tussen 19 en 23 jaar achter het starthekken. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) miste net het podium als vierde in de eindstand na zijn zevende en vierde plaatsen. Emile Vanhautte (Waregem) werd zesde in de eindstand met de vijfde en zesde plaatsen. Jeffrey Deruddere (Tielt) werd zevende in totaal met de achtste en zevende plaatsen, en zijn dorpsgenoot Keanu Beernaert legde beslag op de elfde en negende plaatsen, goed voor de negende eindstek.

Bryan Delagrense (Waregem) mocht na afloop naar het podium als derde bij de Nieuwelingen A (23 – 30 jaar), hij legde beslag op de vierde en derde plaatsen op 45 deelnemers. Maxim Vandaele (De Panne) werd vierde in de eindstand met dubbele zesde plaats.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) kwam als zevende en negende onder de geblokte vlag bij de Nieuwelingen B (30 – 42 jaar), goed voor de achtste eindstek.

Stefaan De Ruyck (Tielt) kwam als negende en vijfde door de finish bij de Nieuwelingen C (+42 jarigen), en was daarmee alsnog vierde in de eindstand. Xavier Degeldere (Ingelmunster) zevende in de totaalstand met de elfde en achtste plaatsen.

Aaron Spruytte (Hooglede) schreef beide reeksen op zijn naam bij de Junioren 250cc en mocht dan ook huiswaarts met de bloemen en de grootste beker. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) werd vijfde in de eindstand met de vierde en tiende plaatsen.

Bij de Junioren 500cc twee West-Flanders op het podium, met Gilles Gesquiere (Adinkerke) op het tweede schavotje na zijn derde en tweede plaatsen. Op de derde podiumplaats Gino De Schuymer (Harelbeke) die als tweede en derde door de finish kwam.

Seth Van Tatenhove (Zwevezele) mocht op het hoogste schavotje met de hulde van de Nationalen 250cc, hij won de eerste reeks en legde beslag op de tweede plek in de slotmanche. Uwe De Waele (Poeke) was bij deze kwartliters zesde in de eerste reeks en schreef de tweede heat op zijn naam, goed voor de tweede eindstek. Louis Beernaert (Handzame) kwam als vijfde en derde onder de geblokte vlag en was daarmee vierde in de eindstand. Nate Van Tatenhove (Zwevezele) legde beslag op de vierde en negende plaatsen en was daarmee zesde in de totaalstand.

Kristof Calus (Heestert) was knap bezig bij de Seniors Open en legde beslag op de derde en tweede plaatsen, en was daarmee tweede in de eindstand. Michael Dekeyser (Ruiselede) mocht ook naar het podium als derde, hij legde beslag op de tweede en derde plaatsen.

Damon Tanghe uit Ooigem werd driedubbel derde bij de Internationalen 250cc.

Mattis Meersschout (Wingene) werd tweede bij de Internationalen 500cc, hij legde beslag op de tweede en vierde plaatsen. Jorne Tytgat (Gullegem) miste net het podium, hij werd vierde in totaal met de vierde en derde plaatsen. Greg Demeulemeester (Kerckhove) kwam als negende en zevende onder de geblokte vlag en was daarmee zesde in de eindstand. Junior Decouter (Kortemark) werd achtste bij de Inters op de zware machine met de zevende en twaalfde plaatsen.

Stanley Verstraete (Zerkegem) mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar bij de Inters Open B, in de eerste reeks tweede plaats en reekszege om af te sluiten in de tweede manche.

Heel wat spanning en spektakel bij de Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke uit Kachtem en Oostrozebeke die komende zondag de titel mogen vieren bij de driewielers groep A schreven beide reeksen in Zegelsem op hun naam. In de eerste reeks opgehouden kort na de start en pas als twaalfde kunnen vertrekken. Na een krachtige inhaalrace mochten de kampioenen alsnog juichen met de reekszege. In de tweede manche als tweede door de eerste bochten en een “makkelijke” zege, kampioenen waardig!

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Verre Ginste) werden tweede in de totaalstand in groep A met de vierde en tweede plaatsen.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars in groep B, zij kwamen als tweede en derde onder de geblokte vlag als dubbele reekswinnaars groep B.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) mochten met de hulde op het tweede schavotje groep B, zij kwamen als derde en vijfde door de finish, als derde en vijfde B’s.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) misten net het podium, zij werden vierde in groep B na hun achtste en vierde plaatsen.

Hein en Loid Bekaert (Oostrozebeke) legden beslag op de negende en achtste plaatsen, waarmee ze vijfde werden in groep B.

Volgende afspraak op zaterdag 10 september met VJMO, finales BK voor Junioren 85cc en Aspiranten naast het gewone programma, plus specials Pitbikes en Streekpiloten.

Zondag 11 september met MCLB, naast het gewone programma zijn er de finales voor het Belgisch Kampioenschap voor de Nieuwelingen A (23 – 30 jaar), en voor de Nieuwelingen B (van 30 tot 42 jaar), en voor de Zijspannen A + B.

Organisatie: Manuel Priem en co. (GA)