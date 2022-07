VJMO en MCLB te gast in Wachtebeke

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren op zaterdag 9 en zondag 10 juli te gast in het Oost-Vlaamse Wachtebeke op het bekende circuit van de Mendonckdreef.

Zaterdag maar liefst 150 jeugdrijders en 8 Quads, en 42 Brommers en Pibikes, en nog een twintigtal mama’s die voor de gelegenheid eens zelf op de motor kropen.

Hakkan Hempte uit Otegem was andermaal veel te sterk voor de rest van de allerjongsten op de motor, hij won opnieuw beide reeksen en zijn zoveelste eindzege in de groep Initiatie.

Lowie Van Grembergen uit Deerlijk werd in beide reeksen Initiatie als vijfde afgevlagd en was daarmee tweede uit groep B, en Liam Lancriet uit Kortemark werd vierde in de totaalstand van groep B.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) was andermaal veel te sterk voor haar medepilootjes bij de Mini-Ladies, ze won beide reeksen en de eindzege.

Matto Vertongen (Avelgem) werd dubbelwinnaar in de categorie Nieuwelingen 65cc en stond tijdens de hulde natuurlijk op het hoogste schavotje. Bij deze ook Tallon Dekeyser (Ruiselede) die in beide reeksen als tweede onder de geblokte vlag kwam en de tweede podiumplaats opeiste, en Lewis Wybo (Lichtervelde) die zich beetje bij beetje aanpast bij deze Nieuwelingen 65cc en zesde werd in de totaalstand met de zesde en achtste plaatsen.

Nash Kinet (Sint-Eloois-Vijve) werd tweede bij de Nieuwelingen 85cc, hij legde beslag op de tweede en derde plaatsen in zijn reeksen, en Emile Decoster (Desselgem) mocht mee op het podium bij de hulde van de 85cc als derde in de eindstand na zijn vijfde en tweede plaatsen.

Manu Vandaele (De Haan) werd driedubbel vijfde bij de Jeugd-Quads, zowel in beide reeksen als de eindstand bij de vierwielers.

Liefst 30 deelneemsters bij de Ladies Open, waarin Danaé Zutterman uit Beernem in beide reeksen als zesde onder de geblokte vlag kwam en daarmee vijfde werd in de eindstand, en Amber De Keyser (Ruiselede) als achtste en negende de finish bereikte en daarmee achtste werd in de eindstand.

Bo Tytgat uit Lichtervelde miste net het podium bij de hoogste categorie bij de jeugd, namelijk de Aspiranten. Hij kwam als derde en vierde door de finish en telde evenveel punten als een collega die echter een kortere tijd realiseerde, en Bo vierde werd.

Colin Ramon (Zerkegem) was ook aan de slag bij de Aspiranten die met 27 achter het starthekken stonden. Colin legde beslag op de tiende en achtste plaatsen en was daarmee tiende in de totaalstand.

Febe Devos uit Deerlijk kwam aan de start op zaterdag bij de Quads Open. De vierwielers reden op zaterdag om het zondagprogramma te ontlasten. De jonge dame werd vierde in de eindstand na haar dubbele vijfde plek.

Als ‘Specials’ waren onder meer de Pitbikes aan de slag met liefst 30 deelnemers en 12 Brommers. Mattis Carlier uit Kuurne schreef beide reeksen op zijn naam en de eindzege, en Stanley Verstraete uit Zerkegem mocht mee na afloop naar het podium na zijn derde en tweede plaatsen waarmee hij derde was in de totaalstand.

En als absoluut specialleke werden twee reeksen georganiseerd voor ‘mama’s’, die met 17 het avontuur waagden. Beide reeksen werden gewonnen door Kassandra Loge, tweede werd Sandra D’Haemers, en derde Sharon Debeerst.

MCLB OP ZONDAG

Meer dan 300 piloten op de afspraak op een prachtig verzorgd parcours onder leiding van organisator Claude Maertens die er het beste van gemaakt heeft op de ‘Mendonck’.

Jana Calus uit Heestert was knap bezig bij de Dames Open met de derde plaats in de eerste reeks en nog een plaatsje dichter in de slotmanche, waarmee ze derde was in de eindstand.

Tybo Tytgat (Lichtervelde) bevestigde opnieuw zijn goede doen met een dubbele tweede plaats bij de Nieuwelingen 250/500cc, goed voor de eindzege bij de 19 tot 23-jarigen. Bij deze werd Jamie Jonckheere uit Eernegem telkens als derde afgevlagd, goed voor de tweede podiumplaats. Emile Vanhaute (Waregem) mocht op het derde schavotje plaatsnemen met de hulde. In de eerste reeks kwam hij als zesde onder de geblokte vlag, en verbaasde vriend en vijand met de reekszege in de slotmanche. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) werd zesde in de eindstand met de elfde en vierde plaatsen.

Marc Kennes uit Kortemark domineerde andermaal de Nieuwelingen C, de anciens vanaf 42 jaar. Hij schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) miste zijn start in de eerste reeks en kon na een prachtige inhaalrace opklimmen naar de vierde plaats. In de tweede manche was hij mee in de kopgroep na goede start en kon doorstoten naar de tweede plaats, maar in zijn aanvalslust ging hij even over kop en moest opnieuw achtervolgen. Uiteindelijk als derde door de finish, en daarmee vierde in de eindstand.

Door een of andere fout werd er in de uitslagen vanaf de Beloften enkel de uitslag van de eerste reeks vermeld.

Robbe Verbrugge uit Zwevegem schreef de eerste reeks op zijn naam bij de Beloften. Jelle Maes (Izegem) was knap zesde op de 30 deelnemers, Troy Dendooven (Oostkamp) zevende, en Milan Vandecaveye (Beernem) negende.

Ook bij de Juniors Open – een heel pak deelnemers met de 250cc en 500cc samen – en ook bij de Seniors werd enkel de eerste reeks vermeld.

Aaron Spruytte uit Hooglede, die de vorige weken meestal op het podium stond, moest nu vrede nemen met de zevende plaats en Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) legde beslag op de tiende plaats.

Bij de Nationalen Open was de eerste plaats in de eerste reeks voor Nate Van Tatenhove uit Zwevezele en diens broer Seth Van Tatenhove kwam als derde onder de geblokte vlag.

Internationalen

Jorne Tytgat uit Kerckhove, nu wonende in Gullegem, was schitterend bezig en pakte uit met de reekszege. Greg Demeulemeester, die net als zijn vriend opgroeide in Kerckhove en nu zijn nestje heeft in Deerlijk, was knap bezig en sloot af op de vierde plek. Avo Tack uit Oostrozebeke legde beslag op de vijfde plaats en Jens Bleyaert (Brugge) kwam als tiende door de finish.

Zijspannen

Met 17 driewielers achter het starthekken is er altijd spektakel. Slechts van de eindwinnaars in groep A en B zijn we zeker van hun uitslag in de tweede manche.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) namen een goede start en zonder bijzondere pech waren de winnaars zo goed als zeker gekend, en ze maakten het waar met een knappe zege in deze eerste reeks. In de tweede manche en de slotreeks van het hele gebeuren namen zij echter een slechte start en waren ze op achtervolgen aangewezen. Ze deden het met klank en slaagden er in om op te rukken naar de tweede plaats waarmee ze ook eindwinnaars waren bij de Zijspannen groep A.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Wingene) legden beslag op de tweede plaats in de eerste reeks en reden ook als eerste uit groep B over de finish. In de tweede manche bewezen de broers hun goede vorm door de reekszege op hun naam te schrijven en iedereen achter zich te laten. Meteen ook de bloemen en de grootste beker bij de Zijspannen B.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) kwamen als derde door de finish, als tweede uit groep B. De uitslag van de tweede manche is niet bekend. Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) kwamen in de eerste reeks als vierde onder de geblokte vlag.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) legden beslag op de vijfde plek.

Sander Lauwers – Pieter Petereyns (Oostrozebeke) werden als zesde afgeklokt.

Geert Valcke – Matis Lareu (Oostrozebeke) kwamen als zevende door de finish en dit als tweede uit de groep A.

Sandrino Huysentruyt – Jarey Vlot (Ruddervoorde) sloten de eerste reeks af als achtste. (GuidoA.)