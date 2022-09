VJMO en MCLB te gast in Lichtervelde

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren het weekend van 10 en 11 september aan de slag te Lichtervelde in een organisatie van Mc Avanti, de club van de familie Ronny en Manuel Priem.

Hakkan Hempte uit Otegem moest ditmaal vrede nemen met de tweede plaats bij de Initiatie A, de jonge knaap legde beslag op de derde en tweede plaatsen in de reeksen.

Ollie Van De Casteele (Brugge) werd in beide reeksen afgevlagd als vierde, meteen goed voor de vierde eindstek, net naast het podium.

Lowie Van Grembergen (Deerlijk) werd driedubbel tweede bij de Initiatie B, en Liam Lancriet (Kortemark) legde beslag op een driedubbele derde plaats.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) was opnieuw heel sterk bezig bij de Mini-Ladies, de jonge dame pakte uit met dubbele reeks- en eindzege. Bij deze werd Kyara Roelens (Zwevezele) in beide reeksen als zevende genoteerd.

Matto Vertongen (Avelgem) was super bezig bij de Nieuwelingen 65cc, in beide reeksen kwam hij als primus onder de geblokte vlag en dus ook de eindzege bij de Nieuwelingen 65cc. Bij deze werd Tallon Dekeyser (Ruiselede) driedubbel tweede, en thuisrijder Lewis Wybo driedubbel vijfde.

Emile Decoster (Desselgem) was aan de slag bij de Nieuwelingen 85cc, in de eerste reeks afgevlagd als derde en in de tweede manche als winnaar, in de eindstand derde.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd vierde in totaal met de vijfde en vierde plaatsen.

Nina Dewulf (De Haan) kwam als vijfde en zesde door de finish bij de Quads-Jeugd en was daarmee vijfde in de eindstand, en Manu Vandaele (De Haan) legde beslag op de zesde en vijfde plaatsen.

Amber De Keyser uit Ruiselede was aan de slag bij de Ladies Open en miste net het podium met haar tweede en vijfde plaatsen, goed voor de vierde eindstek. Laurie Hempte (Otegem) kwam in beide reeksen als vierde door de finish en Amy-Jo Stoop (Beernem) als elfde en tiende.

Seth Priem de absolute thuisrijder plaatste de kers op de taart bij de Junioren 85cc en mocht met de hulde op het hoogste schavotje na dubbele reekszege.

Iam Ampoorter (Koekelare) mocht ook op het hoogste tredeke plaats nemen met de hulde, hij werd winnaar bij de Aspiranten na zijn reekszege en tweede plaats.

Bo Tytgat ook als thuisrijder aan de slag bij de Aspiranten werd vijfde in de eindstand na zijn dubbele zesde plaatsen in de reeksen.

Febe Devos uit Deerlijk werd dubbele reekswinnaar bij de Quads Open die hun reeksen betwisten op zaterdag om het zondagprogramma te ontlasten en mocht dus met de hulde met de bloemen en de grootste beker op het hoogste schavotje.

Er werden speciale reeksen betwist voor Pitbikes en daarin was Stanley Verstraete uit Zerkegem de beste met dubbele reekszege en de bloemen voor oma. Axel Volckaert (Ieper) werd zesde in de eindstand met de achtste en negende plaatsen, en Damon Ingels (Brugge) kwam als elfde en vierde onder de geblokte vlag, goed voor de negende eindstek.

Ook speciale reeksen voor ‘Streekrijders’ en daarin was Jenthe Vancompernolle uit Diksmuide twee maal de beste en eindwinnaar. Troy Dendooven mocht naar de hulde als derde na zijn tweede en derde plaatsen, en Cisse Haelewyn die als thuisrijder ook nog eens de motor van onder het stof haalde werd zesde.

MCLB op zondag

Julie Vandevelde uit Desselgem kwam uit bij de Dames Open en werd tweede in de totaalstand na haar tweede plek in de eerste reeks en winnaar van de tweede manche.

Jana Calus (Heestert) legde beslag op de vierde en zesde plaatsen en was daarmee vijfde in de totaalstand.

Jeffrey Deruddere uit Tielt werd mooi tweede bij de Nieuwelingen 250/500cc, 19 – 23 jarigen, hij kwam als vierde en tweede door de finish. Bij deze de derde eindstek voor Keanu Beernaert (Tielt) die als derde en vijfde de finish bereikte. Joshua Dubaere (Otegem) werd vijfde in totaal met de zevende en vierde plaatsen. Guillaume Sinnaeve (Sint Eloois Winkel) kwam als negen de en achtste onder de geblokte vlag, goed voor de zevende eindstek, en Jens Vandecasteele (Koekelare) legde beslag op de zesde en twaalfde plaatsen, goed voor de achtste eindstek.

Bryan Delagrense (Waregem) werd driedubbel derde bij de Nieuwelingen A, 23 – 30 jarigen.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) mocht naar de hulde van de Nieuwelingen B, 30 – 42 jarigen, hij werd tweede in de eindstand met de tweede en derde plaatsen. Sven Van Colen (Oostrozebeke) kwam als zevende en achtste door de finish, goed voor de zesde eindstek, en Jaime Palacios uit Ruddervoorde legde beslag op de achtste en tiende plaatsen, waarmee hij achtste was in de totaalstand.

Xavier Degeldere uit Ingelmunster, de Meor-rijder, werd onverwacht winnaar bij de Nieuwelingen C, de plus 42 jarigen. Hij kwam als vierde en tweede door de finish. Na twee goede starts maakte hij telkens een slippertje waardoor hij een drietal plaatsen verloor maar toch weer kon oprukken en de primus werd in de totaalstand. In de stand van het Belgisch Kampioenschap staat Gelderke mooi derde en zondag de finale.

Bij deze ‘oudjes’ ook Yves Vanhove uit Ruddervoorde die derde werd met de derde en zesde plaatsen, en Stefaan De Ruyck uit Tielt met de zesde eindstek na zijn achtste en negende plaatsen in de reeksen.

Iam Ampoorter uit Koekelare was present bij de Beloften, de jongeren tussen 14 en 19 jaar, en de rest zal het geweten hebben. Ian schreef beide reeksen op zijn naam en mocht dan ook met de bloemen en de grootste beker huiswaarts. Troy Dendooven uit Oostkamp miste net het podium, hij werd vierde in totaal met de derde en vijfde plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) kwam in beide reeksen als zesde door de finish en was daarmee zevende in de eindstand, en Boris Vanrobaeys (Roeselare legde beslag op een driedubbele achtste plaats.

Bij de Vrije Tijds Rijders was Guillaume Vanrobaeys (Roeselare) present, hij kwam voor de gelegenheid nog eens aan de start en hij presteerde als vanouds en pakte uit met dubbele reekszege.

Jenthe Vancompernolle uit Diksmuide werd vierde in de eerste reeks voor de Junioren 250cc en werd de primus met de reekszege na de pauze, in de eindstand werd hij tweede. Killian Vanoverschelde (Bredene) werd vierde in totaal met de derde en vijfde plaatsen, en Nigel Stoop (Beernem) zesde in de eindstand met de vijfde en zevende plaatsen.

Bij de Junioren 500cc, de zware motoren, werd Gilles Gesquiere uit Adinkerke eindwinnaar met de tweede plek in de eerste reeks en reekswinnaar na de pauze.

Gino De Schuymer (Harelbeke) werd driedubbel derde, en Jens De Bruyne (Hertsberge) zesde in totaal met de zevende en vijfde plaatsen.

Louis Beernaert uit Handzame werd winnaar bij de Nationalen 250cc met reekszege en tweede plaats. Uwe De Waele (Poeke) mocht ook naar het podium, hij werd derde na zijn vierde plaats in de eerste reeks en reekswinnaar na de pauze. Seth Van Tatenhove (Zwevezele) miste net het podium, hij werd vierde in totaal met de derde en vierde plaatsen.

Bij de Nationalen 500cc werd Damon Ingels (Brugge) achtste in totaal met de negende en achtste plaatsen.

In deze groep rijden elke week ook de Seniors met appart klassement:

Michael Dekeyser uit Ruiselede werd in beide reeksen afgevlagd als tweede en ook tweede in de eindstand. Kristof Calus (Heestert) mocht naar de hulde als derde bij de Seniors, hij legde beslag op de derde en vierde plaats in de reeksen.

Internationalen op hoog niveau

De overwinning in beide reeksen was weggelegd voor de nationale kampioen Wietse Brackman, de derde plaats op het podium bezet door David Segers, beiden 500cc.

Jorne Tytgat momenteel woonachtig in Gullegem is goed op dreef, dat bewees hij zondag met een dubbele tweede plaats en tweede podiumplaats bij de halveliters.

Junior Decouter (Kortemark) plaatste zich in totaal op de vijfde en zesde plaats, goed voor de vijfde eindstek bij de 500cc. Greg Demeulemeester (Deerlijk) werd als zevende en vijfde afgevlagd en bezet daarmee de zesde eindstek. Jens Bleyaert (Dudzele) kwam als achtste en zevende door de finish, goed voor de zevende eindstek bij de 500cc Internationalen.

Avo Tack uit Oostrozebeke werd tweede in de eindstand bij de Internationalen 250cc, hij legde beslag op de derde en tweede plaats. Damon Tanghe (Ooigem) mocht ook naar de hulde, hij werd derde in totaal met de tweede en derde plaatsen.

Bij de Inters Open B werd de tweede podiumplaats bezet door Stanley Verstraete, hij kwam als 13de en 12de door de finish als tweede uit de groep B.

Kampioenen gekend bij de Zijspannen

Voor de driewielers stond de finale op het programma in Lichtervelde.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) waren reeds zeker van de titel bij aanvang van de eerste reeks en hoefden zich dus niet meer druk te maken. Ons kampioenenduo heeft er echter een showstuk van gemaakt en beide reeksen toegevoegd aan hun super seizoen en de puntjes nogmaals op de i gezet met dubbele reekszege. De nieuwe kampioenentrui past beide jongens en is het verdiende loon voor hun inzet gedurende het ganse seizoen, kampioen groep A.

Geert Valcke – Mathis Lereu (Oostrozebeke) zijn ook beloond voor hun trouw aan de federatie en wekelijkse deelneming en werden dan ook gehuldigd als de waardige vice-kampioenen, na hun dubbele tweede plaats in groep A.

Sander Lauwers – Nzelo Hoste (Oostrozebeke) vielen net naast het podium groep A, zij werden vierde in de eindstand.

De kampioenen 2022 groep B zijn Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke), in de finale te Lichtervelde kwamen zij als derde en vierde door de finish, waarmee ze derde werden in de daguitslag.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) werden gehuldigd als tweede, als vierde en derde in de daguitslag, telkens als tweede B.

Maxim Moenaert – Loid Bekaert (Gistel-Oostrozebeke) vielen net naast het podium, vierde in de daguitslag na hun dubbele vijfde plaats.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) kwamen als zevende en zesde onder de geblokte vlag en werden daarmee vijfde in de daguitslag groep B.

Volgende afspraak op 17 en 18 september bij Mc De Willemsvrienden te Pamel in Vlaams Brabant, zaterdag finales BK voor alle VJMO en zondag finales BK MCLB voor de Beloften, Dames, Nieuwelingen C, en de Internationalen. (GA)