VJMO en MCLB op Provinciaal Domein te Wachtebeke

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding was op zaterdag 20 augustus te gast op het Provinciaal Domein in het Oost-Vlaamse Wachtebeke, en zondag 21 augustus was het de beurt aan de jongens en enkele meisjes van de Motor Cross Liefhebbers Bond.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem is het winnen gewoon dit jaar, zowat elke week mag de jonge kerel op het hoogste schavotje met de hulde als winnaar van beide reeksen bij de Initiatie, net zoals deze week als eindwinnaar groep A. Bij deze was de vijfde eindstek voor Ollie Van De Casteele uit Brugge die beslag wist te leggen op de vierde en vijfde plaatsen.

Bij de Initiatie B kwam Lowie Van Grembergen (Deerlijk) in beide reeksen als tweede onder de geblokte vlag en tevens tweede in de totaalstand. In deze groep legde Liam Lancriet (Kortemark) beslag op een driedubbele vierde plaats.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) was opnieuw knap bezig met dubbele reekszege bij de Mini-Ladies en de bijhorende eindzege. Bij deze ook Kyara Roelens uit Zwevezele die als zevende en zesde door de finish ging.

Emile Decoster (Desselgem) mocht na afloop naar de hulde als derde bij de Nieuwelingen 85cc, hij kwam als derde en tweede door de finish. Zenzi Mortier (Zwevezele) legde beslag op de vierde en vijfde plaatsen bij deze 85cc, goed voor de vijfde eindstek. Jill Devos (Aalbeke) legde beslag op de vijfde en zesde plaatsen, goed voor de zesde eindstek.

Heel wat ereplaatsen in toptien van onze West-Vlaamse Ladies Open, met de derde podiumplaats voor Danaé Zutterman die in beide reeksen als derde onder de geblokte vlag kwam. Laurie Hempte (Otegem) werd driedubbel vierde, Amber De Keyser (Ruiselede) driedubbel vijfde, Amy-Jo Stoop (Beernem) negende in de eindstand met de achtste en tiende plaatsen, en Shakira Brusseel (Aartrijke) tiende in de eindstand met de tiende en achtste plaatsen, zowat halfweg de bende.

MCLB op zondag

Jana Calus uit Heestert was opnieuw goed bezig bij de Dames Open, in beide reeksen legde de jonge dame beslag op de tweede plaats, en ook tweede totaal.

Een heel pak West-Vlamingen bij de Nieuwelingen 250/500cc die op ereplaatsen beslag legden, in totaal stonden 30 rijders achter het starthekken in deze reeksen.

Tybo Tytgat (Lichtervelde) mocht naar het podium als derde in de eindstand na zijn dubbele derde plaatsen in de reeksen. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) miste net het podium, hij werd vierde in de eindstand met de vierde en vijfde plaatsen. Jeffrey Deruddere (Tielt) werd zesde in totaal na zijn dubbele zevende plaatsen. Emile Vanhautte legde beslag op de 15de en vierde plaatsen en was daarmee zevende in de totaalstand. Keanu Beernaert (Tielt) kwam als tiende en negende onder de geblokte vlag en was daarmee negende in de eindstand. De tiende eindstek was voor Detlef Decordier (Tiegem) die als twaalfde en achtste de eindmeet bereikte. Elfde in totaal was voor Guillaume Sinnaeve (Sint Eloois Winkel), twaalfde plek voor Louis Galle uit Waregem, en Gilles Sinnaeve (Winkel) 14de.

Maxim Vandaele (De Haan) kwam in beide reeksen bij de Nieuwelingen A (23 – 30 jaar) als zesde onder de geblokte vlag, goed voor de vijfde eindstek.

Andy Sys (Oostrozebeke) werd achtste in totaal bij de Nieuwelingen B, (30 – 42 jaar), met de zevende en negende plaatsen.

Marc Kennes uit Kortemark was de beste in beide reeksen bij de Nieuwelingen C, (vanaf 42 jaar), en mocht met de hulde dan ook op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker. Stefaan De Ruyck (Tielt) viel net naast het podium, hij werd vierde in de eindstand met de zesde en vierde plaatsen. Krist Hollevoet (Izegem werd elfde, en Rudy Spruytte (Hooglede) 13de bij deze Nieuwelingen C.

Robbe Verbrugge uit Zwevegem mocht met de hulde van de Beloften, 14 – 19 jarigen, op het hoogste schavotje plaats nemen. Hij werd tweede in de eerste reeks en schreef de tweede manche op zijn naam. Boris Vanrobaeys (Roeselare) mocht mee op het podium, hij werd derde in totaal na zijn vijfde en derde plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) werd vierde bij deze youngsters in de totaalstand met de vierde en zesde plaatsen, en Jelle Maes uit Izegem plaatste zich op een driedubbele zevende plaats. Jasper De Vos (Wielsbeke) werd tiende in de eindstand met de twaalfde en negende plaatsen.

Aaron Spruytte uit Hooglede schreef opnieuw de eerste reeks op zijn naam bij de Junioren 250cc en werd tweede in de slotmanche, echter niet snel genoeg voor de eindzege, hij moest vrede nemen met de tweede eindstek na twee prachtige prestaties.

Killian Vanoverschelde (Bredene) legde beslag op de achtste en zesde plaatsen bij de Junioren 250cc, waarmee hij zevende is in de eindstand, en Matlin Devos (Wielsbeke) achtste in totaal met de vijfde en elfde plaatsen.

Nigel Stoop uit Beernem werd tweede in beide reeksen bij de Junioren 500cc en was daarmee ook tweede in de eindstand. Gino De Schuymer (Harelbeke) mocht mee naar de hulde na afloop als derde in totaal met de vierde en tweede plaatsen. Jens De Bruyne (Hertsberge) miste net het podium bij de Junioren halve literklasse, hij werd vierde in totaal met de vijfde en vierde plaatsen.

Seth Van Tatenhove uit Zwevezele werd tweede in totaal bij de Nationalen 250cc, hij werd vierde in de eerste reeks en schreef de tweede op zijn naam. Nate Van Tatenhove werd vijfde in de eindstand met de achtste en vijfde plaatsen. Louis Beernaert (Handzame) werd tweede in de eerste reeks en viel uit in de slotmanche.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors, en Kristof Calus uit Heestert driedubbel derde.

Damon Tanghe uit Ooigem mocht naar de hulde na afloop, hij werd derde bij de Internationalen 250cc in totaal met de derde en vierde plaatsen.

Jorne Tytgat uit Kerckhove die nu in Gullegem zijn nestje gevonden heeft is in de forme van zijn leven, hij won beide reeksen bij de Internationalen en eindwinnaar bij de zware motoren 500cc. Greg Demeulemeester (Kerckhove) was ook knap bezig en legde beslag op een driedubbele derde plaats nadat hij enkele ronden aan de leiding reed. Junior Decouter (Kortemark) kwam als zesde en vijfde door de finish, goed voor de vijfde eindstek.

Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem – Oostrozebeke) reden aan de leiding in de eerste reeks tot ze na drievierde koers pech kenden, de vitessestok afgebroken en niet meer kunnen schakelen. Rustig de reeks uitgereden en als tiende door de finish, als vijfde uit groep A. In de tweede manche gevaarlijk door het vele stof en zonder risico afgevlagd als tweede in het wiel van de winnaar uit groep B, Yens en Joey winnaars A. In de totaalstand werd het voor de nieuwe kampioen de vijfde plek in groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu uit Oostrozebeke werden tweede in totaal in groep A, zij kwamen als tweede en derde door de finish.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars in groep B. In de reeksen kwamen zij als tweede en winnaars door de finish.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) werden tweede in totaal groep B, zij schreven de eerste reeks op hun naam en kwamen als derde onder de geblokte vlag in de slotmanche van het ganse gebeuren.

Maxim Moenaert – Loid Bekaert (Gistel-Oostrozebeke) mochten mee op het podium als derde in totaal groep B na hun vijfde en vierde plaatsen.

Volgende afspraak op 27 en 28 augustus bij VMCF in Huldenberg en op 3 en 4 september te Zegelsem. (GA)