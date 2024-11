Vikings stelen show op ‘internationaal’ dartsevent

Met 44 waren ze, de dartshelden die deelnamen aan de allereerste editie van Darts around the world. De competitie, opgezet als een schoolproject van enkele studenten, moest de sfeer van een wereldkampioenschap naar Menen brengen. Het waren alvast enkele Vikings die met de meeste aandacht gingen lopen.

Een kampioenschap waar 22 landen aan de start verschijnen, maar dan in Menen? Dat was de opzet van Darts around the world. Het kampioenschap werd opgestart door enkele studenten en kreeg groen licht van Dartshop Vanhee. De speciaalzaak opende zaterdag de deuren voor alle deelnemers, die er gebruik konden maken van de dartbanen.

Gerookte ham

“Het is een stressvol parcours geweest”, lachen de vijf studenten. “We kregen een praktisch voorbeeld van hoe je op papier iets enorm goed kunt voorbereiden, in werkelijkheid komen er altijd nog wel dingen bij. De laatste drie dagen kregen we zo nog acht inschrijvingen binnen. Die moesten natuurlijk ook allemaal nog verwerkt worden. Toch zijn we erin geslaagd een leuk kampioenschap uit de grond te stampen.”

Dat het vooral om de sfeer te doen was, bleek ook uit de prijzenpot. “We hebben een gerookte ham en een salami als hoofdprijs. We hadden totaal niet de bedoeling om hier duizenden euro’s uit te delen. De opzet was om een landenkampioenschap te organiseren, toegankelijk voor zowel beginners als gevorderde spelers.”

Vikings

Op de prijzentafel viel vooral één item op. “Ja, er viel ook een adventskalender te winnen, natuurlijk in het thema van darts. We hadden iedereen opgeroepen om zich uit te dossen als typische figuren van het land dat ze moesten vertegenwoordigen. Het duo dat Noorwegen kreeg, verscheen hier als Vikings. Het bracht iedereen aan het lachen en daar ging het voor ons om. Beide Vikings konden op het einde van het kampioenschap de kalender dan ook in hun drakar ophangen.” (CLL)