Veel belangstelling voor eerste Open Darts Cup Armenonville

De eerste Open Darts Cup Armenonville voor heren lokte maar liefst 91 deelnemers. De winnaar kon 250 euro rijker worden. In de halve finales kende topfavoriet James Vanbesien uit Oostende geen genade met Timothy Verbrugge. Oostendenaar Kurt Mahieu moest slechts in het negende en laatste spel plooien voor Adeinkerkenaar Brian Verhelst, oud-voetbalspeler van WS Adinkerke. In de finale verloor Verhelst kansloos tegen James Vanbesien, die geselecteerd werd door VTM om deel te nemen aan Super VTM Darts Series. In september neemt James ook deel aan de German Open Darts 2023. De eerste editie van de Open Darts Cup Armenonville Dubbels kon rekenen op de deelname van 51 teams. De finale werd een duel tussen Hans Desaever/Jody Deramoudt en Brian Florizoone/Kurt Mahieu. Pas in het negende en laatste spel viel de beslissing in het voordeel van Hans en Jody. De eerste Open Darts Cup voor dames lokte 21 dames. In de halve finales moesten Femke Sannen en organisator Jessy Devisscher het onderspit delven zodat de finale een duel werd tussen de ervaren Wendy Decender (Café Opex) en de jonge Selina Verhelst van Veldpikkers Adinkerke. Er stond uiteindelijk geen maat op de klasse van Wendy, die vlot won en de 80 euro winstpremie mocht op zak steken. Op de foto de top 8 van de Open Darts Cup Armenonville samen met organisator Jessy Devisscher. (foto FRO)