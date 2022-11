Vandenbussche en Van Zandweghe zijn indoorkampioen roeien

Zaterdag had in de Expohal in Deurne het Open Belgian Indoorrowing Championship (OBIC) plaats. In deze wedstrijd strijden roeiers en niet-roeiers voor de Belgische titels van het indoorroeien. Zowel Tristan Vandenbussche als Niels Van Zandweghe, beiden van de Brugse Trimm- en Roeiclub, waren goed voor goud.

Indoorroeien op Concept 2 ergometers behoort onvermijdelijk tot het trainingsprogramma van elke roeier. Het wordt vooral gebruikt als alternatief trainingsmiddel en is een ideale manier om de conditie te onderhouden tijdens de wintermaanden. Het is niet technisch, maar puur fysiek. En op het water krijg je toch andere resultaten.

Bruggeling Tristan Vandenbussche nam begin dit jaar op de roeimachine deel aan het wereldkampioenschap voor beloften en was toen in de huisbrouwerij Fort Lapin van zijn vader goed voor een bronzen medaille in 5:53’70”. In Deurne deed hij daar nog iets van af en won in een persoonlijke besttijd: 5:52’90, voor zijn Gentse kompaan en tevens wereldkampioen Aaron Andries (6:06’90).

Lichtgewicht mannen

Bij de lichtgewicht mannen was er de afwezigheid van Tibo Vyvey. De Bruggeling is aan het heropbouwen van zijn conditie en het BK kwam voor hem te vroeg. In die categorie ging de zege naar zijn stadsgenoot Niels Van Zandweghe. Hij was met 6:12’20 zo’n vijf seconden sneller dan Marlon Colpaert (KRSN Oostende). Beide West-Vlamingen waren het voorbije seizoen goed voor een twaalfde plaats op het WK.

Bij de junior dames ging er eveneens een nationale titel naar een Brugse roeister. Sofie Denys Dekoninck (KR Brugge). Zij haalde het in 7:21’50 van Astrid Francken (KRSN Oostende). Bij de junior heren moest Lukas Depla (KR Brugge) zich tevreden stellen met een tweede plaats. Zij het nipt na Gentenaar Boris Taeldeman. Het brons was voor Brecht Verkest (KR Brugge).

Selectieregels

De wedstrijd in Deurne was voor de roeiers die volgend jaar een selectie ambiëren. Het bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Roeibond (KBR) heeft samen met federaal hoofdcoach Axel Müller de selectieregels vastgelegd. De prioriteit wordt gelegd op de volgende bootvormingen: skiff, twee zonder, dubbeltwee en dubbelvier voor deelname aan EK en WK.

Alsook de mogelijkheid voor een vier zonder en een acht bij zowel dames en heren voor de Jeugdbeker. Nog in Deurne op het OBIC ging de titel bij de senior mannen zoals verwacht naar tweevoudig wereldkampioen Ward Lemmelijn.

