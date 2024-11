Vanaf zaterdag Belgisch kampioenschap blokart: “Duimen voor tien knopen en wind uit zee”

Van zaterdag 9 tot en met maandag 11 november vormt een deel van het strand van Oostende opnieuw het decor voor BOBCO, het Belgian Open Blokart Championship Ostend. “Het is een open kampioenschap waar naast de Belgen ook veel buitenlanders aan meedoen.”

Op het Belgisch kampioenschap Blokart in Oostende en naar aanleiding van de 20ste verjaardag wordt er in principe, afhankelijk van de weersomstandigheden, drie dagen gereden. Op zaterdag (vanaf 12 uur) en zondag (vanaf 13 uur) zijn er wedstrijden voorzien. Op maandag is er vanaf 14 uur een funrace. “Een beetje old school”, legt Oostendenaar Nicolas Boel als oprichter van de vzw Belgian Blokaert Club uit. Zijn club staat in voor de organisatie van het open BK. “Twintig jaar geleden reden wij van Oostende tot in Blankenberge en terug en toen was het strand nog niet opgespoten. Het was een groot avontuur, over alle golfbrekers, waar je schuin dient over te rijden.”

Nicolas Boel heeft verschillende buitenlandse en nationale titels op zak. Hij leerde in 2003 Blokart kennen. Hij en zijn hele gezin deden er meteen aan mee en zij zorgden ervoor dat de sport in ons land een serieuze opmars kreeg. “Blokart kende tot de coronapandemie een heel sterke stijging en dit gaat momenteel in een gelijkaardige trend”, weet hij. “De sport bestaat al 25 jaar en blijft groeien. Er is zowel in ons land als wereldwijd interesse. Zoals in de VS en China.”

Explosief

Blokart is een product uit Nieuw-Zeeland en daar is het echt explosief. “Er is met de jaren een evolutie in het ontwerp van de zeilen merkbaar”, vult Kurt Van Daele aan. “Maar de veiligheid primeert. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van een gordel zoals in de vliegtuigen. Als je kantelt geraak je gemakkelijker uit je wagentje, wat vroeger moeilijker was. In het verleden werd er binnen de wedstrijdregels van de zeilwagens gereden. Nu is het ongeveer zoals bij het zeilen. Dat is een totaal ander concept.”

Op het open BK zijn er dit keer geen deelnemers uit Litouwen. Wel Britten, Duitsers, Spanjaarden alsook Fransen en Nederlanders. “Ondanks dat ze daar grotere stranden hebben voor grotere zeilwagens komen zij graag tot bij ons. Omdat het in een klein karretje is. En onze locatie is daar perfect voor geschikt om zogenaamd met gelijke wapens de strijd tegen elkaar aan te gaan, want iedereen rijdt in principe met hetzelfde materiaal.”

Blokarts zijn wendbaar en compact. Het lijkt op een zeilwagen maar is lichter in constructie waardoor ze gemakkelijker sturen. Er is de Standard, waarbij er aan het wagentje niets mag aangepast worden of de productieklasse en dan is er nog de performanceklasse, in vier gewichtscategorieën. “Dit zorgt in het weekend in totaal voor acht groepen met heren en ook enkele dames waar telkens een van onze leden winnaar kan zijn en dus Belgisch kampioen. In het slechtste geval staat er geen enkele Belg op het podium.”

Op vrijdagavond bij de inschrijving heeft de weging plaats. In de eenheidsklasse gaat het om het wagentje samen met de rijder. “De middelperformance is de sterkst bezette categorie. Van de 66 deelnemers doen er daar ongeveer 20 aan mee. Van onze club zijn we met 15”, aldus Nicolas die zelf na tien jaar nog eens meedoet. Om de drie dagen vlot te kunnen rijden is een kleine twee, drie Beaufort nodig. Dat zijn tien knopen wat goed is voor minimum 15 kilometer per uur, met liefst een wind uit zee. “We rijden al bij het startschot om dan tussen twee keerpunten acht minuten rondjes te draaien. Met de hulp van een elektronische tijdsopmeting weten we wie de winnaar is. Zolang het weer het toe laat wordt er gereden.”

Helling

Als rijder dien je vooral de harde plaatsen op het strand op te zoeken. Hoe harder het strand, hoe meer spanning je op de banden moet zetten. “Bijvoorbeeld op asfalt rijden we met 4 bar. In het zachte strand is dat 1,8 bar. Daar tussenin dient het geregeld te worden. Dat is een eerste technisch punt waar de deelnemers rekening moeten mee houden. Het parcours heeft ook een helling. Die dient te worden genomen als er net iets meer wind is. En dan is er nog je positie op het parcours waar je steeds moet proberen om de wind van de tegenstrevers af te nemen.”