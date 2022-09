Van Zandweghe en Colpaert bij laatste twaalf op WK roeien

Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) en Marlon Colpaert (KRNS Oostende) hebben zich op het WK roeien in het Tsjechische Racice in een lichte dubbeltwee gekwalificeerd voor de halve finale.

De West-Vlamingen moesten woensdag in de laatste kwartfinale op het water met als doel bij de eerste drie te eindigen. De Zwitsers namen de leiding in de race over 2 kilometer en zouden die niet meer afstaan. Daarachter was het knokken tussen drie boten voor de andere twee halve finaleplaatsen.

Van Zandweghe en Colpaert roeiden een volwassen race en slaagden erin om opnieuw een sterke laatste 500 meter te roeien en konden zo de Nieuw-Zeelanders en de Mexicanen achter zich houden om tweede te eindigen achter de Zwitsers Jan Schaeuble en Raphael Ahumada Ireland, als winnaars in 6:25.53. België (6:27.42) en Nieuw-Zeeland (6:28.28) zijn de andere twee landen die doorbreken in de wereldtop 12. De Belgen, die zondag in de kwartfinales als vierde waren geëindigd in hun play-offreeks, tekenden woensdag de elfde tijd van de twaalf halve finalisten. Donderdag om 11.20 uur heeft de halve finale plaats. (ACR)