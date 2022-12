United Spurs Awards voor de eerste keer uitgereikt

Vrijdagavond zijn de awards uitgereikt van de eerste editie van de United Spurs Awards, de ambitieuze opvolger van de Kortrijkse Sportprijzen. Axana Depypere is de Spur of the year, Shari Bossuyt de International Spur of the year. Fanny Lecluyse kreeg een Spur Live Time Achievement Award.

De Kortrijkse Sportprijzen maakten plaats voor een nieuwe formule: de United Spurs Awards. Naast (top)sporters, sportclubs, supporters en sponsors wil deze awardshow in de eerste plaats elke Kortrijkse sportliefhebber aanspreken. “Na een moeilijke coronaperiode de voorbije twee jaar werden de meeste competities in seizoen 2021-2022 opnieuw afgewerkt. We zijn dan ook verheugd dat de United Spurs Awards konden georganiseerd worden”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns. “United Spurs wil in samenwerking met de stad Kortrijk ondersteunend werken bij het professionaliseren van 9 topsportclubs door kennis en ervaring te delen, dit met respect voor de eigenheid van elke club. Hiermee willen we Kortrijk op de kaart zetten als dé sportstad van België”, duiden Karolien Stock, sportpromotie, en Romanie Poté, Projectleider Topsport en Sportevents, beiden van Team Sport.

Vijf awards

Er werden 5 awards uitgereikt. De International SPUR of the year voor een internationale sportprestatie ging naar wiekrenster Shari Bossuyt, die in 2022 heel wat podium- en top 3- plaatsen behaalde. Ze werd met als topprestaties Belgisch kampioene Baan-afvalrace, Europees kampioene baan-afvalrace én omnium en Wereldkampioene baan, winnaar ploegkoers samen met Lotte Kopecky. De G-SPUR of the year voor beste G-sporter/G-sportclub was voor Balti Kortrijk Specials G-sport volleybal, waar iedereen kan en mag voetballen. In 2017 richtte volleybalclub Balti Kortrijk Spurs de ‘Balti Specials’ op en dit team is ondertussen uitgegroeid tot een team van een 20-tal leden, aangemoedigd door enkele trouwe supporters. Het spelplezier, de fairplay en het samen groeien in netbal zijn de belangrijkste doelstellingen. Iedereen is welkom op de trainingen. Naast de trainingen is er ook een kleine competitie: één keer per maand wordt een wedstrijd gespeeld.

De Social Spur of the Year voor meest waardevolle sociaal-sportief initiatief ging naar KVK Team Oekraïne. KV Kortrijk en stad Kortrijk sloegen onder impuls van Leslie Ramboer de handen in elkaar om de Oekraïense vluchtelingen die in Groot-Kortrijk wonen een hart onder de riem te steken. “De vluchtelingen werden uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Westerlo, wat voor een opkomst van 210 Oekraïense personen zorgde. Na de wedstrijd volgde een greet-en-meet met de Oekraïense KVK-speler Oleksii Sych, meteen een hartverwarmend moment”, vertelt Mathias Leterme van KVK.

Zwemmen en lesgeven

De SPURS lifetime achievement award, als huldiging van een unieke sportieve loopbaan, werd overhandigd aan zwemster Fanny Lecluyse (30). “Dit doet me iets. Ik ben verrast en had dit niet verwacht”, aldus Fanny die in 2015 Europees kampioene werd op de 200m schoolslag in klein bad. Ze nam deel aan drie Olympische Spelen. Een eerste bronzen medaille op een groot kampioenschap haalde ze in 2011 op het EK kortebaan in Polen. In 2018 behaalde ze brons op het WK korte baan. Ze is Belgische recordhoudster op de 400 meter wisselslag, 50m, 100m en 200m schoolslag op de korte baan en 200m wisselslag en alle schoolslagafstanden op de lange baan. Sinds 2022 is Fanny aan de slag als leerkracht en als trainster in zwemclubs. “Het ligt in het verlengde van wat ik graag deed en doe: zwemmen en lesgeven.”

Axana Depypere: “Ik wil graag zo lang mogelijk doorgaan met mijn sport”

De SPUR of the year voor de sportprestatie van het jaar in de Kortrijkse sportwereld was voor kickbokster Axana Depypere (18) van Team Bushido. Axana, student aan de RHIZO Hotelschool en afkomstig uit Heule, kan ondanks haar jeugdige leeftijd al uitpakken met een aantal nationale en internationale titels. Ze werd achtereenvolgens FMA Belgisch kampioene Muay Thai, IFMA Europees kampioene Muay Thai in Turkije en als kroon op haar intensieve werk WAKO Wereldkampioene K1 kickboks in Italië. “Axana hoopt haar sport meer in the picture te brengen. Met dit palmares legitimeert ze haar plaats onder de genomineerden”, zegt presentator Renaat Schotte. “Het is wel een aangename verrassing, het is ook een mooie erkenning voor wat ik doe”, zegt Axana, die pas 5 was toen ze begeesterd raakte door kickboksen. “Ik ben jong begonnen met kickboks bij Team Bushido in Bissegem. Daarna specialiseerde ik me verder in thaiboksen of muaythai, een zeer tactische sport. “Muaythai is knietjes en ellebogen geven en ‘clinchen’, elkaar vastnemen, om daarna te proberen om je tegenstander tegen het canvas te gooien”, vertelt Axana. Of ze doomt van de Olympische Spelen? “Ik zou graag naar de Olympische Spelen trekken. Dat zal dan in 2024 zijn in Parijs. Dat is nu nog veraf en een lange termijn. Ik wil graag zo lang mogelijk doorgaan met mijn sport.”