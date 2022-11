Twins Club Bredene brengt sterkste surfers op BK: “We focussen al jaren op jongeren”

Tijdens de herfstvakantie vond in het Franse Messanges het BK golfsurfen plaats. Twins Club Bredene won met zijn resem podiumplaatsen en vier Belgische kampioenen op zes disciplines opnieuw met ruime voorsprong de Battle of the Surfclubs.

Fien Eduwaere kroonde zich tot kampioen shortboard girls. In longboard girls werd ze tweede na haar clubgenote en coach Camille Kindt, die haar derde titel op rij behaalde. Nog voor Twins Club Bredene was er een eerste plaats voor Mats Coenije (longboard) en Jorre Claeys (U14 grommets). Lars Peeters (U18) en Reda Brilleman (shortboard) van O’Neill Beachclub Blankenberge zorgden voor de twee andere titels.

Twins Club is al 15 jaar met een Young Guns Team bezig waar jonge surfers vanaf 8 jaar tussen Pasen en de Herfst voor wekelijkse trainingen terechtkunnen. Deze jonge surfers krijgen meestal de surfmicrobe te pakken tijdens een zomerkamp op Twins Club en hebben via het Young Guns trainingsprogramma de kans om onder professionele begeleiding hun talenten verder te ontwikkelen.

Het niveau op een EK of WK stijgt elk jaar

Op termijn komen de surftalentjes dan meestal in een finale van een BK. Ook op een EK en WK zijn Twins Riders al jaren sterk vertegenwoordigd. Zowel de juniores als de volwassenen trokken in 2021 en 2022 naar het WK in El Salvador en het EK in Portugal. “Die werking zit goed, door met jongeren te trainen en aan wedstrijden deel te nemen”, vindt Patrick Kindt. “Niet alleen in België. We doen ook kampen in het buitenland. Het niveau op een EK of WK stijgt elk jaar.”

Buitenlandse golven

De jongeren kunnen niet altijd in ons land trainen. In longboard lukt dat nog, maar eens ze ouder worden moeten ze vooral op een shortboard de hogere golven opzoeken. In samenwerking met de Belgian Surf Federation krijgen de besten dan in die zin extra buitenlandse trainingen. Op het BK waren Rinke Claeys en Camille Kindt actief als coach en deelnemer. Jorre Claeys de jongere broer van Rinke die op het BK goed was voor goud in shortboard U14 is een surftalent dat speciale training krijgt van Lars Musschoot, in het verleden een professioneel surfer en nu coach van het Belgisch team. “Jorre zette op het laatste EK topscores neer en kan zich wedijveren met de top uit Frankrijk of Portugal. Een enorme prestatie voor een jongere die hoofdzakelijk in ons land surfte.”

Beste surfclub

Twins Club behaalde op het BK in The Batlle of the Surfclubs voor Blankenberge en Oostende de meeste klassementspunten en mag zich voor het vierde jaar op rij de beste surfclub van het land noemen. “In samenwerking met de federatie gaan wij nu ook opnieuw surfcoaches opleiden. Zij moeten didactisch gevormd worden en de ervaring die ze op kampioenschappen hebben opgedaan doorgeven. Arne Kindt, zoon van Johan Kindt, de voorzitter van Twins Club, is als master LO en voormalig Belgisch kampioen shortboard verantwoordelijk voor de cursus tot surfcoach.” (ACR)