Tweede motorcross VJMO/MCLB van het seizoen in Oosteeklo

Voor de tweede motorcross van het seizoen 2022 waren de entourage, supporters en piloten van VJMO en MCLB te gast in het Oost-Vlaamse Oosteeklo in een organisatie van het MB-Team onder leiding van Mario Van Laere. Onder een stralende zon was het lekker vertoeven op de zandvlakte waar de vele crossers en dito supporters zich konden amuseren en uitleven.

Op zaterdag 26 maart kwamen de jeugdige pilootjes van de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding aan de beurt.

Hakkan Hempte uit Otegem was de eerste winnaar die mocht gehuldigd worden na zijn dubbele reekszege bij de Initiatie-rijders. Liam Lanckriet (Kortemark) miste net het podium, hij werd vierde in de eindstand na zijn vierde en derde plaatsen.

Brit Van Tatenhove (Zwevezele) moest zich tevreden stellen met dubbele tweede plaats in de reeksen bij de Mini-Ladies en ook tweede in de eindstand. Kyra Roelens (Zwevezele) werd bij deze jeugdige meisjes driedubbel vijfde.

Matto Vertongen uit Avelgem liet twee heel knappe races bewonderen bij de Nieuwelingen 65cc, dubbele reeks- en eindzege. Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht mee op het podium met de hulde als derde in totaal na zijn dubbele derde plaats in de reeksen. Lewis Wybo (Lichtervelde) was ook present en hij debuteerde met de negende eindstek bij de Nieuwelingen 65cc na zijn achtste en negende plaatsen.

Laurie Hempte uit Otegem was andermaal knap bezig bij de Ladies Open, de jonge dame werd tweede in de totaalstand na haar tweede en derde plaatsen. Amy – Jo Stoop (Beernem) miste net het podium, de jonge freule werd vierde in de eindstand met de vierde en vijfde plaatsen. Amber De Keyser (Ruiselede) werd negende bij deze Ladies-Open.

Seth Priem (Lichtervelde) mocht na afloop naar de hulde als eindwinnaar bij de Juniors 85cc na zijn dubbele reekszege. Bij deze werd Kobe Lins uit Staden driedubbel achtste.

Op zaterdag komen ook de ‘grote quads’ aan beurt om het programma op zondag wat te verlichten. Glenn De Swarte uit Zedelgem stuurde zijn vierwieler naar een dubbele tweede plaats en mocht met de hulde na afloop dan ook op het tweede schavotje plaats nemen. De derde plek was ook voor een West-Vlaming in de persoon van Axel Volckaert uit Ieper die in beide reeksen als derde door de finish vlamde. Davy Verspaille (Deerlijk) moest vrede nemen met de zesde plaats in totaal na zijn vijfde en zesde plaatsen, en Febe Devos (Deerlijk) werd driedubbel zevende.

Zondag 27 maart met MCLB – Motor Cross Liefhebbers Bond

Benoit Vanderbeke uit Tielt werd pas als zesde afgevlagd in de eerste reeks Nieuwelingen A 250/500 cc, categorie van 19 tot 23-jarigen. In de tweede manche was hij een stuk beter en afgesloten op de tweede plek, echter net niet genoeg voor het podium, Benoit moest vrede nemen met de vierde eindstek. Bij deze ook Tybo Tytgat uit Lichtervelde die zesde werd in totaal met de derde en zesde plaatsen, en Jeffrey Deruddere (Tielt) met de zevende eindstek na zijn dubbele achtste plaatsen.

Maxim Vandaele (De Haan) werd vijfde totaal bij de Nieuwelingen A, 23 – 30 jaar.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd achtste bij de Nieuwelingen B, 30 – 42 jaar.

Een drietal West-Vlamingen in de top bij de youngsters, de Beloften tussen 14 en 19 jaar oud. Rune Van Wassenhove uit Leffinge kwam als achtste en elfde onder de geblokte vlag, goed voor de negende eindstek. Kyel Lins (Staden) sloot net de toptien af in de eindstand met de twaalfde en zevende plaatsen, en Jelle Maes uit Izegem elfde.

Seth Van Tatenhove (Zwevezele) was andermaal heel sterk bezig bij de Junioren 250cc, hij schreef alweer beide reeksen op zijn naam en zijn tweede eindzege op rij. Bij deze jongeren vanaf 15 jaar was ook Nigel Stoop (Beernem) aan de slag en deze behaalde de zevende plaats.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) die vorige week tweede werd bij de Junioren 500cc mocht ditmaal op het hoogste schavotje plaats nemen nadat hij beide reeksen won. Jens De Bruyne (Hertsberge) kwam bij deze halveliterklasse als tiende en achtste onder de geblokte vlag, goed voor de negende eindstek.

Nate Van Tatenhove (Zwevezele) won de eerste reeks bij de Nationalen 250cc en kwam als tweede door de finish in de slotmanche, maar hij moest met gelijk aantal punten de bloemen aan een concurent laten met betere totaaltijd.

Lowie Soens (Zwevegem) werd vijfde in totaal bij de Nationalen 500cc met de vijfde en vierde plaatsen. Lauclin Demeulenaere (Zuidschote) werd bij deze Nationalen zware motoren als negende en achtste genoteerd, goed voor de achtste plek totaal.

Kristof Calus (Heestert) mocht naar de hulde als driedubbel derde bij de Senioren.

Heel wat West-Vlamingen bij de Internationalen en Zijspannen

Avo Tack (Oostrozebeke) was ditmaal de beste bij de Internationalen 250cc, hij won zonder pardon beide reeksen. Jerome Biets (Jabbeke) werd tweede bij deze kwartliters met de derde en tweede plaatsen in zijn reeksen. Damon Tanghe (Ooigem) legde beslag op de tweede en vierde plaatsen, goed voor de derde podiumplaats. Stanley Verstraete (Zerkegem) viel net naast het podium als vierde in de eindstand na zijn vijfde en derde plaatsen bij de Inters 250cc.

Bij de Internationalen 500cc waren de bloemen voor Wietse Brackman en de tweede plek ingenomen door Tallon Verhelst. Op de derde plek Jorne Tytgat uit Kerckhove die in beide reeksen brons pakte. Mattis Meersschout (Wingene) werd vierde totaal met de vierde en zesde plaatsen. Junior Decouter (Kortemark) werd driedubbel vijfde, en de zesde plaats was voor Greg Demeulemeester.

Emilio Vannieuwenhuyze (Lichtervelde) kon het ditmaal perfect afmaken bij de Inters Open B, hij schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam. Greg Vullers (Dentergem) werd driedubbel tweede bij de Inters B.

Bij de Zijspannen slechts elf ‘karren’ aan de start met als dubbelwinnaars Kim De Cock – Stijn De Vijlder.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem – Oostrozebeke) werden tweede in de eindstand, in de eerste reeks de vierde plek behaald na slechte start en moeilijk kunnen voorbij steken, en tweede in de slotmanche. Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozebeke) werden driedubbel derde in groep A.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden eindwinnaars in groep B, in beide reeksen als derde onder de geblokte vlag. In de eerste reeks als tweede B’s en reekswinnaars B in de slotmanche. Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Jabbeke) tweede in groep B met de tweede en vierde plaatsen. Colleen Van Troys (Meulebeke-Ruiselede) dubbel derde uit groep B op de vijfde plaats.

Volgende afspraak op 2 en 3 april in het Oost-Vlaamse Sinaai en op 9 en 10 april in Meulebeke in de Gentstraat. (Guido Allewaert)