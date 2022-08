Tweede dag 54ste Flanders Grand Prix Zwaantjes Roller Club met huldiging van ‘Golden Boy’ Bart Swings

Ook op de tweede dag van de 54ste editie van Flanders Grand Prix, het driedaags skeelerfestijn van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde, met meer dan 600 deelnemers uit 26 verschillende landen, kon je op de koppen lopen. Jong en oud genoot van het spektakel op de wieltjes.

Na de overwinningen van ‘Zwaantje’ Sandrine Tas (seniores ladies) en ‘golden boy’ Bart Swings (seniores heren) in de finales van de sprint 1.000m, maakten de organisatoren het binnenplein van de piste vrij voor een hulde van Bart Swings, de superman, die in Zandvoorde Europese en wereldtitels won en graag te gast is aan de Belgische kust.

Speaker Anthony Deceuninck noemde Swings een succesvol ‘Zwaantje’. Hij behaalde op skeelers vijftien keer goud op een WK, 29 keer goud op een EK, acht keer goud op de Wereldspelen. Daarnaast pakte hij zilver op het ijs in 2018 in Peonchang en goud in Bejing 2022. Hoeveel keer Swings eindwinnaar werd van de Europa Cup en Flanders Grand Prix wist hij niet te vertellen.

Marathon op de weg

Tijdens zijn ereronde werd Swings luidruchtig toegejuicht en tijdens zijn interview beloofde hij om ook komende winter een tandje bij te zetten, op jacht naar meer medailles. Na de ‘wereldvedette’ was het de beurt aan aspirantjes om de show te stelen met kleine wedstrijden over twee ronden. Alle ‘rennertjes’ werden beloond met een medaille.

Zwaantjes Roller Club werkt aan de toekomst. In 2024 is de club weer gastheer voor de organisatie van het EK. Zondag wordt er vanaf 09.00 uur geskeelerd op de weg, in het centrum van Zandvoorde: 16km voor de dames, 32km voor de heren. Nadien wordt het programma afgewerkt op piste en volgt de prijsuitdeling van de 54ste Flanders Grand Prix en Europa Cup 2022.

(FRO)