TTC Zandvoorde pakt 51PK-medailles

Op de provinciale kampioenschappen voor leeftijdsreeksen heeft TTC Zandvoorde 51 medailles in de wacht gesleept: 18 keer goud, 18 keer zilver en 15 keer brons. Uitschieters bij de jeugd zijn miniem Cato Verleye, met drie gouden medailles (enkel, dubbel en dubbel gemengd), junior Milan Dekeyzer (goud in enkel) en benjamin Davy Saxe (goud in enkel). Op zondag pakte Caroline Knockaert het goud bij de dames B, de dubbel dames B en dubbel gemengd B. Veteraan Laurent Vanmeenen stond op het hoogste schavotje bij de heren veteranen +50 dubbel (samen met ex-voorzitter Koen Verheyde). (foto FRO)