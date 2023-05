Tristan Vandenbussche met Aaron Andries zesde op het EK roeien

De Bruggeling Tristan Vandenbussche (22) en de twee jaar jongere Gentenaar Aaron Andries bereikten als wereldkampioenen in de dubbeltwee voor beloften bij ‘de grote jongens’ de A-finale op het EK, waarin ze zesde en laatste werden. Gezien hun jonge leeftijd toch wel een knappe prestatie om binnen de Belgian Sharks op verder te bouwen.

De Belgische zware dubbeltwee met Andries en Vandenbussche ging op het EK roeien in Bled (Slovenië) via de herkansingen naar de halve finale en mocht zondagmiddag zelfs in de A-finale starten. In de eerste wedstrijdhelft lagen de boten vrij dicht bij elkaar, waarbij het wedstrijdveld geleid werd door de Kroatische broers Sinkovic, gevolgd door Italië.

Aaron en Tristan waren veruit als jongste duo in een buitenbaan goed mee en kwamen aan de 500 meter en halfweg de race als vierde door. De tweede wedstijdhelft verliep meer gespreid. Italië ging zelfs even voor Kroatië maar de Sinkovic broers staken een tandje bij en gingen in de slotmeters voorbij de Italianen.

Onze Belgian Sharks zakten in een toch wel zware finale jammer genoeg weg naar een zesde plaats en konden geen energie meer vinden om terug te komen. Kroatië won het goud in 6.07.00, Italië werd tweede voor Nederland. Vandenbussche en Andries kwamen als zesde over de meet in 6.25.19.

Een mooie prestatie. De Belgische zware dubbeltwee kan zich wellicht wel een revelatie noemen op het EK. Dit resultaat kan het tweetal alvast meenemen naar de volgende World Cup regatta die na de stage voor de Belgian Sharks in het Italiaanse Varese plaatsheeft, van 16 tot en met 18 juni.

Er is daar ook de deelname van Bruggeling Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert uit Oudenburg. In eenzelfde lichte dubbeltwee is er ook de deelname van een andere Bruggeling, Tibo Vyvey, samen met de jonge Mil Blommaert (Gentse RS).

(ACR/ Foto Bálint Czucz, Rowing Belgium)