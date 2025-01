Triatleet Thomas Mares met voornemens in het nieuwe jaar: “Hawaï blijft ultieme doel”

Thomas Mares (Triatlonclub 12B04) wil zijn prestatielijn van in 2024 in het nieuwe jaar doortrekken. In november deed hij zijn eerste Ironman. De Oostendenaar werd vierde overall bij de agegroupers. In zijn leeftijdscategorie M30-34 stond hij op het podium met een tweede plaats.

Thomas Mares (31) uit Stene is zelfstandig in renovatiewerken, en deed vorig jaar in het Mexicaanse Cozumel zijn eerste Ironman ooit. En hoe! Hij finishte in 9 u. 01’. “Jammer genoeg was er geen slot voor het iconische WK in Kona, Hawaï, te verdienen. Anders had ik zonder twijfel die kans gegrepen”, klinkt Thomas, die zo’n negen jaar geleden in navolging van twee vrienden met triatlon begon.

“Vanaf mijn eerste wedstrijd in De Haan kreeg ik de smaak te pakken. Het werd alsmaar meer trainen en in wedstrijden langere afstanden doen. Mijn hoofddoel vorig jaar was sowieso de Ironman in Cozumel. Ik was benieuwd hoe mij dat zou bevallen. Het werd een leuke ervaring, waar we nadien nog een vakantie aan koppelden.”

Clubverband

Thomas laat zich door Jeroen Swinnen van Sport en Welness in Bredene begeleiden. In 2023 sloot hij zich aan bij Triatlonclub 12B04. “Het is aangenaam om met hen de groepstrainingen mee te doen. Vooral het fietsen, ook ’s winters. Je wisselt dan met andere leden ervaringen uit. Vorig jaar hebben we met een groep in de club de Indeland triatlon in Duitsland gedaan. Ik werd vierde in mijn leeftijdscategorie.”

Dit jaar plant Thomas enkele triatlons op de halve afstand. In juni is dat met de club de Triathlon Chateau Chantilly. “In september volgt nog de halve Ironman van Duisburg en in december voorzie ik nog eens een marathon, in Valencia, om te zien wat mijn tijd op die afstand nu is. Ik probeer daar 2 u. 47’ scherper te stellen. Onder de 2 u. 40’ zou mooi zijn. Daarnaast blijf ik uitkijken waar ik eventueel een slot voor Hawaï kan behalen, want dat blijft mijn ultieme doel.”

(ACR)