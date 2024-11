Triatleet Joris Basslé is na zijn blessure helemaal terug

Joris Basslé heeft een sterk seizoeneinde achter de rug met onder andere winst in de Europe Triathlon Cup van Salini in Malta. Voor de Brugse triatleet een opsteker na wekenlang blessureleed aan de rug.

Joris Bassle (25) begon zijn seizoen met de Triathlon Cup in Quarteira. Hij deed die wedstrijd echter niet uit en daarna begonnen de problemen. De SMO-triatleet had net geen hernia en bleef zo’n tien weken aan de kant. Bij zijn terugkeer deed hij meteen zeven weken na elkaar een wedstrijd. Met onder andere winst in Sint-Laureins en het mediterraan kampioenschap van Europe Triathlon in Malta. “Dat had ik niet verwacht. Mijn beste wedstrijd op dat niveau was een tiende plaats, twee jaar geleden. Ik heb dan wat voor lokale reizen gekozen omdat de buitenlandse wedstrijden flink kostten. Dit jaar mocht ik van de federatie eigenlijk geen internationale wedstrijd meedoen. Uiteindelijk lukte het toch met als doel bij de eerste tien te eindigen. Dat ik won, was boven mijn verwachtingen.” Joris, die werkt als IT-er bij Jimber in Oostkamp, had een winter goed en zwaar getraind en was dat blijkbaar niet kwijtgeraakt. “Er lag een lijn in mijn prestaties. Na een rustperiode van twee weken begon ik opnieuw met trainen en deed ik het laatste weekend van oktober mijn laatste wedstrijd, de Europe Triatlon Cup in Alanya, waar ik dertiende werd. Die wedstrijd was in vergelijking met Malta een stuk zwaarder bezet. Maar ook daar was ik tevreden over mijn prestatie.”

Valence Triathlon

De Brugse triatleet blijft volgend seizoen bij SMO-SCOTT. In Frankrijk trekt hij naar Valence Triathlon, de ploeg van onder andere olympisch kampioen Alex Yee. “Binnen de federatie is er met Maarten De Wilde een nieuwe technisch directeur en is het nog even wachten wat de nieuwe criteria richting volgend seizoen worden. Ik hoop dat ik in sprint of de olympische afstand wereldbekerwedstrijden mag doen, meer Europese, aangevuld met Fransce Grand-Prix-races, met in eigen land ook de T3-series.” (ACR)