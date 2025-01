Trainers Taekwondo Chin Do Jang behalen 8ste en 9de Dan: “De vechtkunst van ons hart”

Taekwondo Chin Do Jang, een taekwondoclub met meerdere vestigingen in West-Vlaanderen schrijft een stukje geschiedenis. De Brugse hoofdtrainers Kurt en Frederik Van Vlaenderen behaalden op het examen in Seoul een 8ste Dan. Oprichter Chin Yun Sup zelfs zijn 9de Dan. Na bijna 40 jaar een ultieme bekroning voor hun decennialange toewijding voor de sport.

In september 1986 zetten de broers Kurt (53) en Frederik (52) Van Vlaenderen uit Assebroek hun eerste stappen in een dojang of de trainingszaal. Zo werd taekwondoclub Chin Do Jang boven de doopvont gehouden. Na Brugge volgden er diverse vertakkingen in West-Vlaanderen en een in het Gentse, in Mariakerke. In totaal gaat het om tien afdelingen, met als grootmeester de Zuid-Koreaan Chin Yun Sup. “Naar hem is ook de naam van de club afgeleid”, vertelt Frederik. “We hebben in Brugge nu zo’n 120 leden, vanaf vijf jaar. De oudste persoon die met ons meetraint is 67 jaar.”

Opvallend tijdens de trainingen in de mattenzaal van Sport Vlaanderen is de grote aanwezigheid van jongeren. “Dat komt bijvoorbeeld door de Koreaanse popmuziek die populair is bij de jeugd. Zij geraken geïnteresseerd in het land en gefascineerd door taekwondo. Zo vinden ze een weg naar ons. Wij zijn destijds begonnen omdat Kurt iemand kende in zijn klas die met taekwondo was gestart. Wij zijn dan overgestapt van judo naar taekwondo en vormden met Chin Do Jang een van de eerste clubs in België.”

De broers verzamelden diverse Belgische titels. Meester Chin was nationaal trainer, met Frederik als zijn assistent. “Op het einde van mijn carrière in wedstrijd behaalde ik in 2004 en 2006 twee medailles op de wereldspelen. Door onze meester hebben we ook heel goede contacten in Zuid-Korea. Kurt heeft daar zelfs een jaar gewoond. Om te studeren en taekwondo te trainen. Hij spreekt zelfs vloeiend Koreaans.”

Voorbereiding

En dat komt goed van pas. Want het voorbije najaar reisden de drie trainers van Chin Do Jang naar Zuid-Korea om er in Kukkiwon, het wereldcentrum van taekwondo, een Dan-examen af te leggen. Voor de broers was dit voor de 8ste dan. Grootmeester Chin Yun Sup keerde naar zijn geboorteland terug voor een nog meer bijzondere uitdaging: het examen voor 9de dan, de hoogste graad binnen taekwondo.

Voor het drietal ging er alvast een vrij intense voorbereiding aan vooraf. Naast een uitgebreide thesis en cv moesten de kandidaten op de examendag een vier uur durende stage volgen om de technieken en stijlvormen (poomsae) te uniformeren. Vervolgens bepaalde loting welke poomsae uitgevoerd moesten worden, onder het toeziend oog van een strenge jury van drie grootmeesters.

“Momenteel zijn er wereldwijd, buiten Korea, slechts 905 houders van de 8ste dan en 323 houders van de 9de dan. Het behalen van deze graden vereist niet alleen uitmuntendheid, maar ook geduld: kandidaten kunnen pas na acht jaar sinds het behalen van de 7de dan deelnemen aan het examen voor de 8ste dan. Voor de 9de dan is de wachttijd zelfs negen jaar.”

De Brugse broers behaalden destijds in 1991 hun eerste dan. Halfweg december kwam het langverwachte nieuws uit Zuid-Korea: ze waren geslaagd. Chin Do Jang Brugge mag nu met trots twee 8ste dan-graadhouders en één 9de dan-grootmeester in zijn gelederen verwelkomen. “Mijn boer en ik hebben altijd samen getraind, examens gedaan. We vullen elkaar perfect aan. Kurt is meer technisch ingesteld. Ik hou meer van de praktijk”, weet Frederik. “Ik deed liever wedstrijden. Mijn broer koos meer voor de stijl en de Koreaanse termen.”

Ambities

38 jaar vol toewijding: trainingen, zomerkampen, stages, wedstrijden, successen en tegenslagen, blessures… “Taekwondo heeft veel te bieden, het is veelzijdig, het evolueert en blijft onverminderd de vechtkunst van ons hart. We konden het voorbije examen overigens eerder afleggen, maar corona, gevolgd door enkele blessures staken daar een stokje voor. Ondertussen hebben Kurt en ik al nieuwe ambities: over negen jaar hopen wij een laatste examen af te leggen en de ultieme graad te behalen.” (ACK)