Tielt huldigt zijn kampioenen en zet Sportraad in de bloemetjes: Devlin is Sportman van het Jaar

Afgelopen vrijdag was de Europahal opnieuw het decor voor het Gala van de Tieltse Sportprijzen. Naast de traditionele huldiging van de regionale, provinciale en nationale kampioenen, werd ook de Sportman, Sportploeg en Belofte van het jaar verkozen. Ook de Tieltse Sportraad, die 45 jaar bestaat, werd in de bloemetjes gezet.

Voor de uitreiking werd eerst de Tieltse Sportraad nog gehuldigd. Hun werk blijft vaak onder de radar, maar zonder dit team van vrijwilligers zou het Tieltse sportlandschap er helemaal anders uitzien. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de stad en de verschillende sportclubs. Daarnaast zijn ze een coördinerend orgaan voor tal van sportieve activiteiten en eigen initiatieven. Naar aanleiding van hun 45-jarig bestaan werden alle oud-leden en de huidige leden gevierd.

Nadat alle regionale, provinciale en nationale kampioenen werden gehuldigd, werden twee bekende figuren uit de Belgische wielerwereld op het podium geroepen: Nico Mattan, voormalig specialist van de Vlaamse eendagswedstrijden, en Luc Maes, die met Latexco jarenlang als sponsor actief was bij het team van Patrick Lefevere. Beiden haalden een aantal anekdotes aan en Nico Mattan herbeleefde zijn fameuze eindrush van Gent-Wevelgem 2005.

Het hoogtepunt van de avond was de verkiezing van de Sportman, Sportploeg en Belofte van het jaar. Devlin Derudder, aangesloten bij Leie Triatlon Team Deinze, SCOTT Runningteam en AV Molenland, kroonde zich in 2023 tot Europees kampioen halve triatlon en mag zich een jaar lang Sportman van Tielt noemen. Het 4x800m-estafetteteam van AV Molenland werd Ploeg van het jaar. Mattis Tanghe, Emile Gesqueire, Kevin De Grande en Reinout Van Hessche werden samen Belgisch kampioen.

De 9-jarige Lara Mahieu is de beloftevolle jongere van het jaar. Met haar BMX behoort ze tot de Belgische top en nam ze het afgelopen jaar ook deel aan het EK en het WK. Verder werd voetballer Guust Weyn verkozen tot Sportfiguur van het jaar in de categorie Sporters met een beperking en kreeg Willy Vanderschaeghe de prijs voor sportverdienste. Hij is al meer dan vijftig jaar actief bij WTC Tielt Sportief, beter bekend als WTC Batavia. (GD)