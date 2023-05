Tibo Vyvey verrassend niet in selectie voor het EK roeien

Tibo Vyvey, de onbetwiste nummer één bij de lichtgewichten in skiff en onlangs Belgisch kampioen in deze roeidiscipline, behoort niet tot de selectie voor het Europees kampioenschap, van 25 tot en met 28 mei in het Sloveense Bled.

Vyvey (KR Brugge) moet zich tevreden stellen met een plaats voor een wereldbekermanche van 16 tot met 18 juni in het Italiaanse Varese. Hij neemt dan in duo deel met de jonge Mil Blommaert (Gentse RS) die op het Belgisch kampioenschap vierde werd na de West-Vlamingen Marlon Colpaert (KRNS Oostende) en Niels Van Zandweghe (KRCG). Vyvey eindigde toen dus als eerste met zes seconden voorsprong.

Het EK in Bled vormt voor de Belgian Sharks de eerste belangrijke horde in de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. De eerste tickets worden echter pas uitgereikt op het WK in Belgrado in september. Bondscoach Alex Müller baseerde zich voor zijn keuzes op de resultaten tijdens een selectietraject dat werd gevormd door de Belgisch kampioenschappen, de seat races over een afstand van 1.000 meter in skiff en de Gentse regatta met gemengde ploegen.

De lichte skiff vormt overigens geen prioriteit meer voor de Belgian Sharks. De bondscoach wil zich binnen de federatie duidelijk focussen op de Olympische lichte dubbel en daarom hebben ze liever dat Tibo zich in de komende periode in dubbel traint, om ritme op te doen. Om dan tijdens de tweede wereldbeker met twee dubbels aan de start te kunnen komen. In skiff meedoen aan het EK zou deze voorbereiding verstoren. De resultaten van de seat races toonden aan dat Tibo nog niet zo presteert als in skiff. “Hij had het goed gedaan op het BK, zelfs ten opzichte van de anderen. Tijdens de gemengde races had hij wellicht geen goede dag. Plus het ritme in een dubbel is anders dan in skiff. Dit zal dus meer tijd nodig hebben. Maar ik ben zeker van dat Tibo op het laatste moment wel beschikbaar zal zijn”, vertelt Pim Raaben uit Brugge, ondertussen ruim twee jaar technisch directeur topsport binnen de Vlaamse Roeiliga.

Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert komen in actie in een lichte dubbel. “De vier lichtgewichten hebben onderling betwist. Daaruit bleek dat Niels en Marlon de nummer een en twee waren. Ik moet zeggen: op dat moment. We denken dat ze ten opzichte van vorig jaar ook een stap voorwaarts gemaakt hebben. Ze zijn de winter goed doorgekomen en sterker geworden”, vindt Raaben.

Drie boten vertegenwoordigen ons land op het EK roeien. Bondscoach Axel Müller legt hierbij ook zijn vertrouwen in Aaron Andries en Tristan Vandenbussche in de dubbeltwee in de open categorie. “In de zogenaamde seat races hebben zij getoond dat ze de snelste boot zijn. Daarna hebben we dit met de andere roeiers besproken en zij hebben dit ook bevestigd. Op de internationale regatta in het Italiaanse Piediluco, in het begin van het seizoen, hebben ze getoond dat ze voorin mee kunnen draaien. Dus hebben we toch wel wat verwachtingen van die dubbel”, klinkt Raaben. “De doelstelling binnen Topsport Vlaanderen is voor het EK een top drie. Het blijft echter koffiedik kijken. Ik weet niet hoe de andere roeiers internationaal staan. Iedereen is sterker, beter.”

Brugse en Oostendse roeiers naar EK junioren

In het weekend van 20 en 21 mei heeft in het Franse Vaires-Sur Marne het EK voor junioren plaats. Daar is er een West-Vlaamse deelname van Marit Janssens (KRNSO) in skiff, Lukas Depla (KRB) in dubbel en zijn clubgenoot Brecht Verkest in een dubbelvier. “Marit heeft een goede comeback gemaakt. Ze is op dit moment de snelste skiffeuse in Vlaanderen en zelfs in ons land. Ze heeft haar ticket dubbel en dik verdiend.”

Lukas doet het heel goed, nu in een sterke dubbel. “De samenstelling met Gentenaar Juul Persyn is nog maar vrij recent, maar wel een boot waar we dit seizoen op kunnen bouwen. En Brecht is een nieuwkomer. Hij heeft hard gewerkt, getoond dat hij het kan”, besluit de technisch directeur topsport.

Na het EK U19 zullen de resultaten geëvalueerd worden en zal de selectie herbekeken worden om toe te werken naar een mogelijk WK U19 (2-6 augustus in Parijs) of om ploegen te vormen voor de Coupe de la Jeunesse (28-30 juli, Amsterdam). (ACR)