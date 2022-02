Tibo Vyvey op de afspraak op Vlaams kampioenschap indoorroeien

De Gentse Roei- en Sportvereniging stond zaterdag in voor de Open Vlaamse Indoor Roeikampioenschappen. Hiermee werd het roeiseizoen 2022 definitief op gang geschoten. Tibo Vyvey (KR Brugge) klopte bij de lichtgewichten zijn stadgenoot Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub).

Tibo Vyvey zorgde voor een tijd van 6:15’40”. Niels Van Zandweghe finishte als tweede in 6:16’00”. Marlon Colpaert (KRNS Oostende) werd derde in 6:16’70”. Bij de zwaargewichten moest Bruggeling Tristan Vandenbussche, daags voor zijn 21ste verjaardag, genoegen nemen met brons. Gaston Mercier (RCAE Liège) en favoriet Ward Lemmelijn (Schulensmeer) gingen hem voor.

Het Vlaams kampioenschap bood Alex Müller, de kersverse nationale bondscoach, een eerste kans om zijn toproeiers bezig te zien. Zoals bekend gaat Colpaert een leeftijdscategorie hoger. Zijn kompaan Vyvey blijft nog belofte. En die andere dubbeltwee bij de lichtgewichten behoort tevens tot het verleden omdat Gentenaar Tim Brys overstapte naar de zwaargewichten en dus niet langer met Van Zandweghe zal roeien.

In april zullen de Belgische toproeiers individuele selecties varen. De bondscoach zal dan beslissen welke samenstellingen er internationaal het meest competitief zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe die selecties er zullen uitzien. De bondscoach heeft onder andere zijn zinnen gezet op een vier koppel, een boot met vier roeiers om in competitie te gaan. Met zwaargewicht Vandenbussche en de lichtgewichten Vyvey, Colpaert en Van Zandweghe als West-Vlamingen is er naast de andere toproeiers alvast voldoende potentieel.

Bij de dames was er in Gent een vierde plaats voor Eline Van Loke (KRNS Oostende). Ook bij de jeugd werd er indoor geroeid. Zo zette Tiboud Manhaeghe (KR Brugge) de snelste tijd neer bij de U15. Astrid Francken (KRNSO) deed dit bij de dames U17/19 voor haar clubgenoten Cato Vanheste, Marit Janssens en Stien Van Belle. Bij de heren in die leeftijdscategorie was er een derde plaats voor Lukas Depla (KR Brugge). (ACR)