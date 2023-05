Thor Handbal Heren promoveert naar Liga 3

Thor Handbal heeft de wind in de zeilen met een groeiend aantal leden en positieve, sportieve resultaten. Na het nipt missen vorig seizoen van de titel is de herenploeg er in geslaagd, op enkele matchen van het einde, de titel te pakken in Liga 4. Vrijdag werd de inhaalwedstrijd tegen Izegem gespeeld in Zaal De Spui.

“Ik kan dit seizoen beschikken over een kwaliteitsvolle groep met veel snelheid en scorend vermogen”, legt coach Kjell Acken uit. “Verdedigend staan we nog niet op punt, maar als je meer scoort dan de tegenstander, win je de match. We hebben al achttien wedstrijden gespeeld, er een verloren en er volgen er nu nog drie om het seizoen af te werken. We zijn sinds twee weken zeker van de titel en dat betekent dat we promoveren naar Liga 3. Vorig jaar hebben we de titel nipt gemist. Dit jaar hebben we allen samen hard gewerkt en we hebben ons doel bereikt. We vormen een sterk team en ik hoop dat er nog wat jong talent kan bijkomen om de uitdaging van een reeks hoger aan te gaan.”