The Fighting Company organiseert Boxing Night

Op zaterdag 15 februari wordt er gebokst in zaal De Polder in Dudzele. The Fighting Company, de boksclub van Wim Lambert, staat in voor de organisatie van de eerste Boxing Night met maar liefst zeven professionele en vier amateurbokskampen.

The Fighting Company werd vorige zomer boven de doopvont gehouden door Wim Lambert, zelf reeds meer dan twintig jaar actief in de bokswereld. “De club draait goed. Beetje bij beetje komen er leden bij”, vertelt hij. “Zowel nieuwe als oudgedienden. Er is een verloop. Dat heb je met vier boksclubs in Brugge. Voorlopig hebben we wekelijks twee trainingsdagen en kunnen we dat aantal op termijn met een extra dag uitbreiden.”

De trainingen in de bokszaal van Sport Vlaanderen in Assebroek zijn op woensdag en vrijdag telkens van 18.30 uur tot 20.30 uur. Iedereen is welkom.

Tijdens de eerste Boxing Night staat Erik Nazaryan van The Fighting Company in het profboksen in de ring, net als zijn clubgenoot Alik Aloyan. “Erik heeft de connecties en weet over de hele wereld waar er talent zit. Hij zorgde voor goede tegenstanders uit Moldavië en Duitsland.”

Delfine Persoon

“Ik heb verder een nauwe band met Filiep Tampere en Delfine Persoon van BC Houtland uit Lichtervelde. Zij brengen die avond Robin Barbiaux en Sargis Poghosyan in de ring. Van Flandria Boxing in Oostende, van Eddy Vandenhouweele, is er een profkamp te zien van Thomas Regh en Kamran Jaberkhel. Hopelijk zorgen zij allen voor mooie spectaculaire wedstrijden.”

Bij de amateurs is het uitkijken naar thuisbokser Willem Neven. “Hij kampt voor de eerste keer tegen iemand van Oostende. Van Flandria komen er nog twee andere boksers in actie, net als van bij Filiep Tampere. Met Wimme Boxing Club hebben we destijds Valentijnboks opgestart, België tegen Nederland. Rond die periode wil ik nu ieder jaar een eigen boksavond organiseren”, besluit Lambert.

De deuren van zaal De Polder gaan op 15 februari om 17 uur open, het event start om 18 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de deur. Voor een vipticket betaal je 120 euro. (ACR)