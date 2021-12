Talentvolle Isaac Huysveld (15) heeft één droom: “Ik wil professioneel padelspeler worden”

Zijn vader rijdt voor hem 50.000 kilometer per jaar. Zo kan Isaac (15) doen wat hij het liefste doet – padel spelen – en waarin hij aardig goed is: hij staat eerste in zijn leeftijdscategorie. Maar Isaac blikt al flink vooruit: “In 2022 wil ik starten in het professionele circuit.”

“Toen ik een jaar of zes was, schreven mijn ouders me in bij een tennisclub, en ik vond het meteen leuk”, vertelt Isaac. “Eerst trainde ik in Koksijde, later stapte ik over naar de club in Gistel. Daar heeft de trainer me enorm geholpen. Toen hij naar Brugge ging, ben ik hem gevolgd. Tussen mijn negen en dertien jaar heb ik mij gesmeten in tennis, maar toen leerde ik padel kennen.”

“Padel is een combinatie van tennis en squash. Tennis speel je eerder individueel, terwijl je padel altijd in dubbelspel speelt. Het veld is kleiner – tien bij twintig meter – en afgebakend met wanden van glas en een hekwerk.”

“Ook de bal en het racket zijn anders. Een padelracket is iets kleiner dan een tennisracket en heeft geen snaren. De kern van het oppervlak is gemaakt van EVA-rubber (ethyleen-vinyl acetaat) of FOAM (schuimrubber), bedekt met verschillende materialen, meestal glas- of koolstofvezel. De materiaalkeuze heeft een impact op de slagkracht en de duurzaamheid. Padelrackets gaan doorgaans minder lang mee dan tennisrackets. Een padelbal heeft een lagere atmosferische druk per vierkante centimeter en heeft minder snelheid.”

Teamspirit

“Je vertrekt altijd vanuit een onderhandse opslag én diagonaal, en je bal moet eerst één keer stuiteren. Door de wanden te gebruiken kan je het effect van een bal dikwijls beter inschatten. Je moet ook minder kracht zetten op de bal. Bij tennis is ‘power’ belangrijk en pas je een andere techniek toe. Bij padel moet je vooral ‘snel’ spelen, en wachten en inspelen op een fout van je tegenstanders. Maar als partner help je en stimuleer je elkaar! Teamspirit is dus belangrijk.”

Isaacs grootste fan en mentor is zijn vader, Steve.

Ik rijd jaarlijks 50.000 padelkilometers voor mijn zoon

“We zijn trots op wat Isaac presteert”, zegt hij. “We hadden hem ingeschreven voor vier selectietrainingen met het oog op het Junior WK in Spanje in 2019. De hoofdcoach beoordeelt dan elke kandidaat op spel, techniek, maar ook op mentaal en fysiek vlak. Voor elke categorie mochten er vier spelers mee voor België, en Isaac was erbij voor de U14. Dat gaf voor hem de doorslag om zich helemaal op padel te focussen, en sindsdien heeft hij meerdere tornooien gewonnen.”

“Belangrijk is dat Isaac keihard traint en begeleiding krijgt van de beste coaches. Hij traint nu vooral bij Acasa Padel Laarne, met Nick Braet, de nationale jeugdcoach en eigenaar van de oudste Belgische padelclub. In België zit de padelsport wel in de lift, maar er is nog een lange weg te gaan, als je vergelijkt met landen zoals Spanje of Argentinië en Mexico, waar de bakermat van padel ligt. Er zijn hier nog te weinig trainers met ervaring, en daarom benut Isaac elke zomervakantie om zich in Spanje verder te bekwamen.”

“Het is voor mij een voltijdse job geworden, want ik steun mijn zoon voor honderd procent. Dat houdt ook in dat ik zijn vaste taxichauffeur ben: jaarlijks rijd ik zo’n 50.000 padelkilometers…”

Tegen een muur

“Dat WK in Spanje was een belevenis”, vertelt Isaac. “Ik speelde pas vijf maanden padel, en we moesten het opnemen tegen tegenstanders met jaren ervaring. Toch wonnen we tegen Uruguay, Brazilië en Engeland! Dat stimuleerde mij om alles op alles te zetten. Maar toen kwam corona en kon ik maandenlang niet trainen, tenzij in mijn eentje tegen een muur in onze wijk.”

“In de zomer van 2020 heb ik vooral tornooien in België gespeeld, in de hogere categorieën P500 en P700 – en er een aantal gewonnen. Ook dit jaar kon ik door corona pas in de zomer vijf weken naar Mataró bij Barcelona om te oefenen. Het niveau ligt daar veel hoger. Om deel te nemen aan het WK in het Mexicaanse Torreón mocht ik van mijn school een week afwezig zijn. Spanje deed door corona niet mee, en de medailles werden verdeeld tussen Argentinië, Paraguay, Brazilië en Mexico. Ons U16-team heeft wel gewonnen tegen Litouwen, Frankrijk en Italië.”

Woordje Spaans

In de herfstvakantie trok Isaac naar Mallorca voor een tornooi, en in Barcelona trainde hij bij Mataró. “We werden Catalaans kampioen in categorie één”, glundert hij. “Ik speelde in de poule van de hoogste categorie, P1000, maar in de kwartfinale viel ik uit: coronapositief. Ik zit in een ploeg waar een goeie teamspirit heerst. Zo leer ik trouwens een woordje Spaans bij. Spreken is nog lastig, maar ik begrijp veel. Meestal communiceren we in het Engels.”

Isaac heeft nu een contract bij het internationale Team Nox Junior. Nox is de producent van de officiële padelrackets voor het professionele circuit en de technische sponsor van de World Padel Tour. “We worden klaargestoomd voor grote wedstrijden door twee supercoaches: de Argentijn Pablo Crosetti en de voormalige nummer één in de wereld, Guillermo Demianiuk. Ik heb er ook mijn idool, de Argentijn Agustín Tapia, leren kennen. In 2022 wil ik starten in het professionele circuit, en als ik achttien ben wil ik deelnemen aan de World Padel Tour. Ik droom echt van een professionele toekomst in mijn favoriete sport.”