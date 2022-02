Sverre De Witte uit Ardooie is Belgisch kampioen judo

Met zeven leden trok JC Ardooie naar het BK judo in Tielt. De club veroverde maar liefst vijf medailles, met als hoogtepunt de Belgische titel van Sverre De Witte bij de U15 -38kg.

“Op 6 februari startte ik de maand van de kampioenschappen met één doel en dat was in Tielt op het hoogste podium staan. Ik ben dan ook heel blij dat het gelukt is”, aldus Sverre.

Coach Joeri Vermeersch vult aan: “De hele maand toonde Sverre zich vastberaden om zijn doel te bereiken. Op de dag van de Belgische kampioenschappen stond hij op scherp en bereikte hij met een vlekkeloos parcours de finale met goud als terechte bekroning.” Sverre, die in de Kortrijksestraat woont, ziet met deze prestatie zijn inzet in de judosport beloond.

“Al van in het prille begin heb ik in zijn kunnen geloofd. Het is een vechter die nooit afgeeft. Wij gaan er nog van horen”, zegt hoofdtrainer Paul De Deygere die fier is op de collectieve prestatie van de club. Nog vier andere Ardooise judoka’s behaalden een medaille: Ewan Deprez haalde brons bij de U15 -34 kg, Vlaams kampioene Flore Wulleman werd vice-Belgisch kampioen bij de U18 -63 kg, brons was er voor Aicha Deschepper (U18 -52kg) en Quinten Declercq (U18 -60kg).

(JM-foto EH)